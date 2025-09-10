Стало известно, где тренировалась планировавшая вступить в ВСУ россиянка

Россиянка, задержанная разведчиками ВС РФ в 100 метрах от позиций украинских военных и пытавшаяся вступить в одно из вооруженных формирований, проходила боевую подготовку в Казахстане, следует из судебных материалов, оказавшихся в распоряжении РИА Новости. В документах отмечается, что в феврале 2024 года она выехала в Казахстан, где в течение пяти месяцев обучалась стрельбе и минно-взрывному делу.

Ранее второй Восточный окружной военный суд Новосибирска приговорил жителя Алтайского края Сергея Дудинова к девяти годам лишения свободы за госизмену и участие в террористической организации. По версии следствия, он вступил в контакт с представителем украинского легиона «Свобода России» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Планируя участвовать в боях против российских войск, в апреле 2025 года Дудинов собрал снаряжение и попытался выехать на Украину, но был задержан.