10 сентября 2025 в 09:42

В российском городе лошадей отправили на «штрафстоянку»

В Кисловодске свободно гулявших лошадей направили в место временного содержания

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В Кисловодске свободно гулявших лошадей эвакуировали на автостоянку и площадку временного содержания, сообщил Telegram-канал Mash. Там отметили, что животные создавали угрозу безопасности и санитарной обстановке.

Канал добавил, что через час был найден хозяин лошадей. На него составили административный протокол. Он также был вынужден убрать за своими животными.

Ранее в штате Нью-Йорк произошло ДТП с участием Dodge и конной повозкой амишей. По данным источника, пикап врезался в телегу с двумя лошадьми, одну из которых сбил насмерть. Машина перевернулась, а восемь пассажиров вылетели из повозки. Водителя оштрафовали за превышение скорости и несоблюдение дистанции.

Полиция сообщила, что пострадавшего ребенка госпитализировали в медучреждение в Ютике, которая находится в 30 милях к западу от места ДТП. Правоохранители уточнили, что его жизни ничего не угрожает.

До этого табун из семи лошадей убило ударом молнии в Башкирии. Животных пасли возле линий электропередачи в селе Первое Туркменево Баймакского района.

