05 сентября 2025 в 12:09

Лошадь погибла, а мальчик попал в больницу после ДТП с конями амишей

В штате Нью-Йорк Dodge врезался в конную повозку амишей и насмерть сбил лошадь

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В штате Нью-Йорк произошло ДТП с участием Dodge и конной повозкой амишей, информирует New York Post. По данным источника, пикап врезался в телегу с двумя лошадьми, одну из которых сбил насмерть. За рулем автомобиля находилась 73-летняя Лори Каллан.

Пикап с пожилой женщиной перевернулся, а восемь пассажиров вылетели из повозки. Водителя оштрафовали за превышение скорости и несоблюдение дистанции. Шестилетний мальчик в результате аварии попал в больницу.

Полиция сообщила, что ребенка госпитализировали в медучреждение в Ютике, которая находится в 30 милях к западу от места ДТП. Правоохранители уточнили, что его жизни ничего не угрожает.

В общине амишей (движение протестантов — последователей Якоба Аммана) жизнь веками идет без перемен. Верующие занимаются фермерством, носят собственноручно сотканную одежду и не признают современные технологии, в том числе интернет.

Ранее в США 76-летний пенсионер тайского происхождения Тхонгбу Вонгбанду умер после падения по пути на свидание со знакомой из Сети. Позднее выяснилось, что его собеседница оказалась чат-ботом.

