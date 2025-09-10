Школьница упала замертво во время урока физкультуры На Камчатке 15-летняя школьница умерла во время урока физкультуры

Школьница скончалась во время урока физкультуры в городе Елизово Камчатского края, сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения. По информации ведомства, трагедия произошла в школе № 2, на место вызвали бригаду скорой помощи.

Сегодня в школе № 2 города Елизово скончалась 15-летняя ученица. Прибывшие на место ЧП медики констатировали у ребенка клиническую смерть, — отметили в Минздраве.

Отмечается, что точную причину смерти эксперты установят после проведения медицинской экспертизы. Сейчас на месте трагедии работают следственные органы, они выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее 16-летний подросток умер во время велогонки во Франции из-за остановки сердца. Почти у финиша молодому человеку стало плохо, он упал на землю. Подоспевшие на помощь врачи не смогли спасти спортсмена. После случившегося в стране отменили гонку для взрослых велогонщиков, которая должна была состояться позднее.

До этого в Бразилии внезапно скончался вратарь Антонио Эдсон дос Сантос Соуза, более известный как Пиксе. Он отбил пенальти грудью и пошел праздновать это с командой, но вдруг потерял сознание и упал. Спортсмена экстренно увезли в больницу, однако, несмотря на усилия медиков, спасти его не удалось.