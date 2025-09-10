Творожное суфле без муки и сахара — готовим за 5 минут: полезно и просто

Творожное суфле без муки и сахара — готовим за 5 минут: полезно и просто

Этот рецепт — спасение, когда хочется сладкого, но нет времени или желания готовить что-то сложное. Суфле получается легким, нежным и не перегружает желудок. Вместо сахара — фрукты, а вместо муки — творог.

Возьмите 200 г мягкого творога (5–9%), 1 спелый банан или 50 г фиников (замочите их заранее в горячей воде на 10 минут). Добавьте 1 куриное яйцо и щепотку ванилина. Измельчите блендером всю массу до однородности. Если смесь слишком густая, влейте 1-2 ст. л. молока или кефира.

Разложите по формочкам (силиконовые подходят лучше всего) и готовьте в микроволновке 3–4 минуты на максимальной мощности или в духовке при 180 °C 15 минут. Подавайте сразу, пока суфле не осело.

Совет: добавьте 1 ч. л. какао — так получится шоколадное суфле, которое понравится даже капризным детям.

Читайте также: творожно-кофейное печенье — рецепт для ленивых.