Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 сентября 2025 в 09:25

Творожное суфле без муки и сахара — готовим за 5 минут: полезно и просто

Творожное суфле: быстрый низкокалорийный десерт Творожное суфле: быстрый низкокалорийный десерт Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот рецепт — спасение, когда хочется сладкого, но нет времени или желания готовить что-то сложное. Суфле получается легким, нежным и не перегружает желудок. Вместо сахара — фрукты, а вместо муки — творог.

Возьмите 200 г мягкого творога (5–9%), 1 спелый банан или 50 г фиников (замочите их заранее в горячей воде на 10 минут). Добавьте 1 куриное яйцо и щепотку ванилина. Измельчите блендером всю массу до однородности. Если смесь слишком густая, влейте 1-2 ст. л. молока или кефира.

Разложите по формочкам (силиконовые подходят лучше всего) и готовьте в микроволновке 3–4 минуты на максимальной мощности или в духовке при 180 °C 15 минут. Подавайте сразу, пока суфле не осело.

Совет: добавьте 1 ч. л. какао — так получится шоколадное суфле, которое понравится даже капризным детям.

Читайте также: творожно-кофейное печенье — рецепт для ленивых.

творог
суфле
рецепты
рецепт
простые рецепты
быстрыерецепты
кулинария
кухня
продукты
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Могут имитировать»: политолог о запуске ФРГ заводов дронов на Украине
Бразильская футбольная сборная впервые проиграла при Анчелотти
Психолог назвала причину осенней тревожности
В Кузбассе оценили перспективы поставок угля в Южную Корею
В России назвали самые высокооплачиваемые профессии
Ограничения в аэропорту Сочи обернулись задержками более 20 рейсов
Американский журналист ответил на версию о «следе украинца» в подрыве СП
Стало известно, где может скрываться сбежавший из СИЗО россиянин-уголовник
Европейская страна дала согласие на использование замороженных активов РФ
Стало известно, сколько детей пропали в России летом 2025 года
8 рабочих способов избавиться от запаха кошачьей мочи
Киев планировал покушение на сотрудника предприятия ОПК России
Бывший российский фигурист Володин получил гражданство Германии
Россиян предупредили о подорожании одного продукта
Школьник упал с лошади и получил страшную травму
В ДНР рассказали о «высотных» боях в Покровске
Предатель из оборонной отрасли жестко поплатился за госизмену
Школьница упала замертво во время урока физкультуры
В российском городе лошадей отправили на «штрафстоянку»
Здание правительства Белгородской области попало под удар ВСУ
Дальше
Самое популярное
Опубликованы кадры последних часов жизни убитой в отеле девочки-подростка
Регионы

Опубликованы кадры последних часов жизни убитой в отеле девочки-подростка

Спит под снегом и просыпается красавицей. Сейте этот многолетник в ноябре!
Общество

Спит под снегом и просыпается красавицей. Сейте этот многолетник в ноябре!

Наступление РФ на Покровск, Днепр, Славянск, Краматорск: сводка 8 сентября
Россия

Наступление РФ на Покровск, Днепр, Славянск, Краматорск: сводка 8 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.