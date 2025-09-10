Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 сентября 2025 в 09:06

Американская Coca-Cola решила судиться со своей тезкой из Южной Осетии

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Американская The Coca-Cola Company подала иск к ООО «Кока-кола компания», зарегистрированному в Южной Осетии, сообщили в пресс-службе Арбитражного суда Москвы. Отмечается, что иск поступил 8 сентября, однако подробности претензий пока не раскрываются.

Несмотря на уход из России, товарные знаки Coca-Cola продолжают действовать в стране. В связи с этим эксперты предупредили, что использование этих товарных знаков или сходных с ними без договоренности с правообладателем будет нарушением.

Ранее сообщалось, что американская корпорация Google направила обращение в Роспатент, чтобы зарегистрировать товарный знак под названием Stax. Поданная заявка связана с двумя классами товаров и услуг — № 9 и № 42 — компьютерное ПО для тестирования ИИ, а также для оценки его работы.

До этого японский холдинг Fast Retailing, которому принадлежит бренд Uniqlo, направил в Роспатент 10 заявок на регистрацию товарных знаков. Компания намерена зарегистрировать логотипы GU, Fast Retailing Co. и Uniqlo в двух цветовых вариантах — красном и зеленом.

