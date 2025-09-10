Российским мужчинам рассказали, кому надо молиться в поисках хорошей жены

Для удачной женитьбы мужчинам нужно молиться апостолу Иоанну, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы, глава движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, святой учит истинной любви, которая выражается в заботе и верности.
Апостол Иоанн, любимый ученик Христа, научает нас истинной любви — той, что выражается в готовности положить душу за ближних, в заботе и верности. Именно такой любви должен искать и желать каждый мужчина, молясь этому великому святому о даровании благочестивой супруги, — сказал Иванов.
Он подчеркнул, что святые Петр и Феврония — особые покровители семьи. Их жизнь — пример того, как мужская мудрость и твердость в вере, соединенные с женской любовью и терпением, творят чудеса, объяснил Иванов. По словам депутата, мужчине следует молиться им о том, чтобы обрести такую же мудрую и понимающую жену, способную стать настоящей помощницей в жизни.
Особое внимание уделяю молитве перед иконой Божией Матери «Феодоровская». Этот образ традиционно считается покровителем женихов и невест. Многие поколения русских мужчин, начиная со святого князя Александра Невского, получали благословение на брак перед этой иконой. Пресвятая Богородица помогает выбрать ту единственную, с которой будет пройден весь жизненный путь в мире и согласии, — подытожил Иванов.
Ранее психолог Мари Идрисова заявила, что женщины могут встретить будущего мужа на кулинарных мастер-классах — 78% участников мужского пола ищут там спутницу для семьи. По ее словам, мужчины, интересующиеся кулинарией, готовы к заботе об избраннице.