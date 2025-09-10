Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 сентября 2025 в 09:05

Российским мужчинам рассказали, кому надо молиться в поисках хорошей жены

Депутат Иванов: для удачной женитьбы нужно молиться апостолу Иоанну

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Для удачной женитьбы мужчинам нужно молиться апостолу Иоанну, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы, глава движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, святой учит истинной любви, которая выражается в заботе и верности.

Апостол Иоанн, любимый ученик Христа, научает нас истинной любви — той, что выражается в готовности положить душу за ближних, в заботе и верности. Именно такой любви должен искать и желать каждый мужчина, молясь этому великому святому о даровании благочестивой супруги, — сказал Иванов.

Он подчеркнул, что святые Петр и Феврония — особые покровители семьи. Их жизнь — пример того, как мужская мудрость и твердость в вере, соединенные с женской любовью и терпением, творят чудеса, объяснил Иванов. По словам депутата, мужчине следует молиться им о том, чтобы обрести такую же мудрую и понимающую жену, способную стать настоящей помощницей в жизни.

Особое внимание уделяю молитве перед иконой Божией Матери «Феодоровская». Этот образ традиционно считается покровителем женихов и невест. Многие поколения русских мужчин, начиная со святого князя Александра Невского, получали благословение на брак перед этой иконой. Пресвятая Богородица помогает выбрать ту единственную, с которой будет пройден весь жизненный путь в мире и согласии, — подытожил Иванов.

Ранее психолог Мари Идрисова заявила, что женщины могут встретить будущего мужа на кулинарных мастер-классах — 78% участников мужского пола ищут там спутницу для семьи. По ее словам, мужчины, интересующиеся кулинарией, готовы к заботе об избраннице.

советы
семьи
религия
вера
православие
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Могут имитировать»: политолог о запуске ФРГ заводов дронов на Украине
Бразильская футбольная сборная впервые проиграла при Анчелотти
Психолог назвала причину осенней тревожности
В Кузбассе оценили перспективы поставок угля в Южную Корею
В России назвали самые высокооплачиваемые профессии
Ограничения в аэропорту Сочи обернулись задержками более 20 рейсов
Американский журналист ответил на версию о «следе украинца» в подрыве СП
Стало известно, где может скрываться сбежавший из СИЗО россиянин-уголовник
Европейская страна дала согласие на использование замороженных активов РФ
Стало известно, сколько детей пропали в России летом 2025 года
8 рабочих способов избавиться от запаха кошачьей мочи
Киев планировал покушение на сотрудника предприятия ОПК России
Бывший российский фигурист Володин получил гражданство Германии
Россиян предупредили о подорожании одного продукта
Школьник упал с лошади и получил страшную травму
В ДНР рассказали о «высотных» боях в Покровске
Предатель из оборонной отрасли жестко поплатился за госизмену
Школьница упала замертво во время урока физкультуры
В российском городе лошадей отправили на «штрафстоянку»
Здание правительства Белгородской области попало под удар ВСУ
Дальше
Самое популярное
Опубликованы кадры последних часов жизни убитой в отеле девочки-подростка
Регионы

Опубликованы кадры последних часов жизни убитой в отеле девочки-подростка

Спит под снегом и просыпается красавицей. Сейте этот многолетник в ноябре!
Общество

Спит под снегом и просыпается красавицей. Сейте этот многолетник в ноябре!

Наступление РФ на Покровск, Днепр, Славянск, Краматорск: сводка 8 сентября
Россия

Наступление РФ на Покровск, Днепр, Славянск, Краматорск: сводка 8 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.