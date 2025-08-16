Дело против экс-замглавы МО России расширилось до 50 томов

Бывшему заместителю министра обороны России Павлу Попову, который в настоящее время проходит лечение в НИИ им. Склифосовского, предъявлено окончательное обвинение, сообщил ТАСС его адвокат Денис Сагач. Обвинение включает пять статей УК РФ: два эпизода получения взяток, три случая превышения должностных полномочий, а также незаконный оборот оружия и служебный подлог. В ближайшее время защита и сам обвиняемый приступят к изучению материалов уголовного дела, объем которого составляет около 50 томов.

Нам объявлено об окончании следственных действий, расследование уголовного дела завершено. В окончательной редакции Павлу Попову вменяется два эпизода получения взятки (ст. 290 УК РФ), мошенничество в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ), три эпизода превышения должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) и незаконный оборот оружия (ст. 222 УК РФ), а также служебный подлог (ст. 282 УК РФ), — сказал адвокат.

Ранее суд продлил срок содержания под стражей бывшему мэру Сочи Алексею Копайгородскому и его супруге. Ходатайства защиты об изменении меры пресечения были отклонены. Следственные органы утверждают, что за время нахождения Копайгородского на посту градоначальника супружеская пара незаконно получила порядка 332 млн рублей.

До этого в Дагестане Советский районный суд Махачкалы санкционировал арест бывшего руководителя «Газпром трансгаз Махачкала» Керима Гусейнова. По информации пресс-секретаря судов республики Заремы Мамаевой, экс-глава компании будет находиться под стражей до 6 октября.