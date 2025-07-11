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11 июля 2025 в 16:39

Белоусов своими глазами увидел, как система БПЛА меняет правила игры на СВО

Белоусову доложили о применении новой системы управления дронами

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В составе группировки войск «Днепр» внедрена новая система управления беспилотными летательными аппаратами, сообщили в Министерстве обороны РФ. В частности, об этом генерал-полковник Михаил Теплинский доложил главе ведомства Андрею Белоусову во время его рабочей поездки. Данная система эффективно показала себя в ходе ведения боевых действий против ВСУ.

Генерал-полковник Михаил Теплинский доложил министру обороны РФ, что в соединениях группировки эффективно показали себя в ходе ведения боевых действий машины боевого управления ротного и батальонного звена, которые используются на различных участках фронта для обеспечения бесперебойной работы командного состава подразделений со штатным расчетом БПЛА, — сообщили в МО РФ.

Ранее Андрей Белоусов выступил с инициативой проведения комплексных преобразований в военном образовании. Глава МО РФ предложил пересмотреть существующую систему аттестации преподавательского состава, изменить принципы управления образовательным процессом.

До этого глава МО РФ заявил о необходимости разработки современных подходов к организации медицинского обеспечения. Министр также ознакомился с докладами представителей медицинских служб группировок войск, задействованных в зоне специальной военной операции на Украине.

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