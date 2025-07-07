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07 июля 2025 в 15:37

Белоусов призвал к масштабным реформам в военном образовании

Белоусов призвал поменять системы аттестации и управления в военном образовании

Андрей Белоусов Андрей Белоусов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр обороны России Андрей Белоусов на заседании экспертного совета по вопросам модернизации системы военного образования призвал провести масштабные реформы в сфере. Так, глава МО РФ предложил поменять систему аттестации преподавателей, алгоритмы управления самой сферой и усилить взаимодействие с гражданским сектором, в том числе в области IT и искусственного интеллекта, передает Минобороны России.

Андрей Белоусов подчеркнул, что задачи, которые стоят сегодня по модернизации подготовки военных кадров, требуют корректировки системы управления военным образованием, — говорится в сообщении.

В качестве примера проблем в области управления военным образованием Белоусов рассказал о своей поездке в Новосибирское высшее военное командное училище. Он обратил внимание, что материальная база в учебном учреждении обновлялась последний раз минимум 20 лет назад.

Основная часть курсантов живет в палатках. А материальная база — в лучшем случае 20-летней давности, — уточнил Белоусов.

Ранее глава Минобороны РФ отмечал, что министерство работает над совершенствованием военной медицины. По словам министра, речь идет о подготовке новых подходов к созданию современных способов медицинского обеспечения.

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