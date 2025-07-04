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04 июля 2025 в 18:51

Белоусов раскрыл правду о внедрении медицинских технологий в войсках

Белоусов: Минобороны работает над совершенствованием военной медицины

Министр обороны РФ Андрей Белоусов Министр обороны РФ Андрей Белоусов Фото: Михаил Гребенщиков/РБК

Минобороны России работает над совершенствованием военной медицины, заявил глава ведомства Андрей Белоусов во время соответствующего совещания. По словам министра, которые приводит РИА Новости, речь идет о подготовке новых подходов к созданию современных способов медицинского обеспечения.

Минобороны на системной основе работает над совершенствованием военной медицины. Цель — выработать новые подходы к созданию в войсках современных способов медицинского обеспечения, — подчеркнул Белоусов.

Также глава ведомства заслушал доклады медслужб группировок войск в зоне спецоперации на Украине. В обсуждении были задействованы заместители министра Анна Цивилева и генерал-полковник Андрей Булыга, глава Минздрава России Михаил Мурашко, представители Министерства обороны, ФМБА России. Белоусов распорядился в течение месяца доработать предложения, связанные с улучшением эвакуации и снабжения, оснащением аптечек и новыми технологиями, и запустить «по короткому треку» их внедрение в текущем году.

Ранее появилась информация, что Белоусов намерен лишить ВСУ главного оружия. По словам источника, на фоне ирано-израильского конфликта в Генштабе ВС РФ «будто получили отмашку» и начали лишать противника мобильности, «вынося» его запасы и переработку топлива. В связи с этим танки и самолеты Украины могут стать бесполезными, отметил инсайдер.

Андрей Белоусов
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Михаил Мурашко
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