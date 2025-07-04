Белоусов раскрыл правду о внедрении медицинских технологий в войсках Белоусов: Минобороны работает над совершенствованием военной медицины

Минобороны России работает над совершенствованием военной медицины, заявил глава ведомства Андрей Белоусов во время соответствующего совещания. По словам министра, которые приводит РИА Новости, речь идет о подготовке новых подходов к созданию современных способов медицинского обеспечения.

Минобороны на системной основе работает над совершенствованием военной медицины. Цель — выработать новые подходы к созданию в войсках современных способов медицинского обеспечения, — подчеркнул Белоусов.

Также глава ведомства заслушал доклады медслужб группировок войск в зоне спецоперации на Украине. В обсуждении были задействованы заместители министра Анна Цивилева и генерал-полковник Андрей Булыга, глава Минздрава России Михаил Мурашко, представители Министерства обороны, ФМБА России. Белоусов распорядился в течение месяца доработать предложения, связанные с улучшением эвакуации и снабжения, оснащением аптечек и новыми технологиями, и запустить «по короткому треку» их внедрение в текущем году.

Ранее появилась информация, что Белоусов намерен лишить ВСУ главного оружия. По словам источника, на фоне ирано-израильского конфликта в Генштабе ВС РФ «будто получили отмашку» и начали лишать противника мобильности, «вынося» его запасы и переработку топлива. В связи с этим танки и самолеты Украины могут стать бесполезными, отметил инсайдер.