11 августа 2025 в 20:27

Бывшего главу «Газпром трансгаз Махачкала» отправили в СИЗО

Экс-директора «Газпром трансгаз Махачкала» Гусейнова арестовали на два месяца

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Советский районный суд города Махачкалы вынес решение об аресте экс-главы компании «Газпром трансгаз Махачкала» Керима Гусейнова, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Дагестана Зарема Мамаева в беседе с ТАСС. Мера пресечения в виде заключения под стражу установлена сроком на два месяца — до 6 октября включительно.

Суд заключил Гусейнова под стражу на два месяца, до 6 октября включительно, — сказала представитель пресс-службы судов.

Ранее занимавшего пост первого замглавы ФКУ «Центр поддержки» при Минэкономразвитии РФ Андрея Шестакова обвинили в присвоении 28 млн рублей, выделенных на исполнение госконтрактов. Кроме того, в материалах дела указано, что ему инкриминируется получение взятки на сумму 3 млн рублей.

Кроме того, правоохранительные органы задержали сотрудницу Министерства образования и науки Ингушетии, которую подозревают в крупном мошенничестве, сообщили в региональном управлении Следственного комитета. Ей также предъявлены обвинения в злоупотреблении служебными полномочиями.

