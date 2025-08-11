Бывшего главу «Газпром трансгаз Махачкала» отправили в СИЗО Экс-директора «Газпром трансгаз Махачкала» Гусейнова арестовали на два месяца

Советский районный суд города Махачкалы вынес решение об аресте экс-главы компании «Газпром трансгаз Махачкала» Керима Гусейнова, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Дагестана Зарема Мамаева в беседе с ТАСС. Мера пресечения в виде заключения под стражу установлена сроком на два месяца — до 6 октября включительно.

Ранее занимавшего пост первого замглавы ФКУ «Центр поддержки» при Минэкономразвитии РФ Андрея Шестакова обвинили в присвоении 28 млн рублей, выделенных на исполнение госконтрактов. Кроме того, в материалах дела указано, что ему инкриминируется получение взятки на сумму 3 млн рублей.

Кроме того, правоохранительные органы задержали сотрудницу Министерства образования и науки Ингушетии, которую подозревают в крупном мошенничестве, сообщили в региональном управлении Следственного комитета. Ей также предъявлены обвинения в злоупотреблении служебными полномочиями.