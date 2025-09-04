Саммит ШОС — 2025
04 сентября 2025 в 11:25

Как пожарить свинину, чтобы она была мягкой: простая инструкция

Свинина — питательное мясо, которое содержит много полезных веществ для организма человека. Рассказываем, как правильно пожарить ее — так, чтобы мясо было сочным и мягким.

Ингредиенты

  • Свинина — 800 г.
  • Лук — 1 шт.
  • Растительное масло — 2–3 ст. л.
  • Соль — по вкусу.
  • Перец, сухие специи — по вкусу.

Способ приготовления

Чтобы свинина получилась мягкой, важно правильно ее пожарить. Вот простой рецепт. Выберите свежее мясо с небольшим количеством жира, это придаст сочность. Перед жаркой дайте мясу «отдохнуть» при комнатной температуре около 30 минут. Мясо посолите и поперчите непосредственно перед жаркой, чтобы оно не потеряло сок. Разогрейте сковороду с толстым дном и добавьте немного масла. Обжаривайте кусочки по 3–4 минуты с каждой стороны на сильном огне, чтобы образовалась корочка. Затем уменьшите огонь и продолжайте жарить до готовности, периодически переворачивая. После приготовления дайте мясу «отдохнуть» 5–10 минут перед подачей на стол. Соблюдение этих простых правил поможет вам получить мягкую и сочную свинину.

Ранее мы рассказывали, как приготовить классический холодный свекольник.

Анастасия Фомина
А. Фомина
