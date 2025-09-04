Саммит ШОС — 2025
04 сентября 2025 в 11:22

Классический рецепт шарлотки: пошаговый рецепт нежного яблочного пирога

ШарлоткаШарлотка: рецепт яблочного пирога, с которым справится даже начинающий ШарлоткаШарлотка: рецепт яблочного пирога, с которым справится даже начинающий Фото: Shutterstock/FOTODOM

Пышная ароматная шарлотка — это простое блюдо, требующее минимум времени и ингредиентов. Рассказываем, как испечь ее в духовке по классическому рецепту.

Ингредиенты

  • яблоки — 3–4 шт.;
  • яйца — 3 шт.;
  • мука — 150 г;
  • сахар — 150 г;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • ванильный сахар — 1 ч. л.;
  • корица — 1 ч. л. (по желанию);
  • соль — щепотка (по желанию).

Способ приготовления

Включите духовку и оставьте разогреваться до 180 градусов. Разбейте яйца в миску или кастрюлю. Всыпьте обычный и ванильный сахар. Взбейте смесь. Она должна стать пышной и однородной. В другой миске смешайте просеянную муку и разрыхлитель. Для вкуса можно добавить соль и корицу. Затем всыпьте их в смесь из яиц и сахара, перемешайте до однородности. Нарежьте яблоки кубиками или дольками.

Как приготовить шарлотку Как приготовить шарлотку Фото: Shutterstock/FOTODOM

Возьмите форму для выпечки, застелите пергаментной бумагой и смажьте сливочным маслом. Распределите яблоки по дну и равномерно залейте тестом. Поставьте шарлотку выпекаться на 40–45 минут. Пирог готов! При желании украсьте его сахарной пудрой.

Ранее мы поделились простыми традиционными рецептами эчпочмаков.

