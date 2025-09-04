Классический рецепт шарлотки: пошаговый рецепт нежного яблочного пирога

Пышная ароматная шарлотка — это простое блюдо, требующее минимум времени и ингредиентов. Рассказываем, как испечь ее в духовке по классическому рецепту.
Ингредиенты
- яблоки — 3–4 шт.;
- яйца — 3 шт.;
- мука — 150 г;
- сахар — 150 г;
- разрыхлитель — 1 ч. л.;
- ванильный сахар — 1 ч. л.;
- корица — 1 ч. л. (по желанию);
- соль — щепотка (по желанию).
Способ приготовления
Включите духовку и оставьте разогреваться до 180 градусов. Разбейте яйца в миску или кастрюлю. Всыпьте обычный и ванильный сахар. Взбейте смесь. Она должна стать пышной и однородной. В другой миске смешайте просеянную муку и разрыхлитель. Для вкуса можно добавить соль и корицу. Затем всыпьте их в смесь из яиц и сахара, перемешайте до однородности. Нарежьте яблоки кубиками или дольками.
Возьмите форму для выпечки, застелите пергаментной бумагой и смажьте сливочным маслом. Распределите яблоки по дну и равномерно залейте тестом. Поставьте шарлотку выпекаться на 40–45 минут. Пирог готов! При желании украсьте его сахарной пудрой.
