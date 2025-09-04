Классический рецепт шарлотки: пошаговый рецепт нежного яблочного пирога

Пышная ароматная шарлотка — это простое блюдо, требующее минимум времени и ингредиентов. Рассказываем, как испечь ее в духовке по классическому рецепту.

Ингредиенты

яблоки — 3–4 шт.;

яйца — 3 шт.;

мука — 150 г;

сахар — 150 г;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

ванильный сахар — 1 ч. л.;

корица — 1 ч. л. (по желанию);

соль — щепотка (по желанию).

Способ приготовления

Включите духовку и оставьте разогреваться до 180 градусов. Разбейте яйца в миску или кастрюлю. Всыпьте обычный и ванильный сахар. Взбейте смесь. Она должна стать пышной и однородной. В другой миске смешайте просеянную муку и разрыхлитель. Для вкуса можно добавить соль и корицу. Затем всыпьте их в смесь из яиц и сахара, перемешайте до однородности. Нарежьте яблоки кубиками или дольками.

Как приготовить шарлотку Фото: Shutterstock/FOTODOM

Возьмите форму для выпечки, застелите пергаментной бумагой и смажьте сливочным маслом. Распределите яблоки по дну и равномерно залейте тестом. Поставьте шарлотку выпекаться на 40–45 минут. Пирог готов! При желании украсьте его сахарной пудрой.

