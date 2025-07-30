Чиновницу из Минобрнауки одного из регионов России задержали силовики

Силовики задержали сотрудницу Министерства образования и науки Ингушетии, подозреваемую в мошенничестве в крупном размере, сообщили представители регионального управления Следственного комитета в своем Telegram-канале. По их словам, ей также вменяют злоупотребление должностными полномочиями.

В настоящее время одна из подозреваемых из числа должностных лиц Министерства образования и науки Республики Ингушетия задержана в порядке, предусмотренном статьями 91-92 УПК РФ, в ближайшее время ей планируется предъявить обвинение, кроме того, в суд будет направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении.

Ранее в ФСБ сообщили о задержании руководителя администрации Миллеровского района Ростовской области Олега Коваленко ввиду того, что он был заподозрен в злоупотреблении должностными полномочиями. Под информации правоохранителей, он осенью 2022 года приказал директорам местных школ подписать договоры на использование газовых котельных с фирмой «Донтеплоэнерго». При этом конкурсные процедуры были проигнорированы.