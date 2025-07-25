Задержан еще один российский чиновник

В Ростовской области правоохранительные органы задержали главу администрации Миллеровского района Олега Коваленко по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает «РБК Ростов» со ссылкой на региональное управление ФСБ. Чиновник в сентябре 2022 года дал указание директорам школ заключить договоры на эксплуатацию газовых котельных с компанией «Донтеплоэнерго» без проведения конкурсных процедур.

В результате этих действий муниципальное имущество было передано коммерческой организации на безвозмездной основе для использования в отопительные сезоны 2022-2023 и 2024-2025 годов. По данным следствия, это позволило компании получить незаконную имущественную выгоду, а ущерб районному бюджету за 2022-2023 годы составил 25 млн рублей.

Ранее Басманный суд Москвы принял решение об аресте Романа Менжинского, занимающего пост главы управления делами правительства и губернатора Челябинской области. Чиновник будет содержаться под стражей в течение двух месяцев. Ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, совершенном группой лиц из корыстных побуждений и повлекшем тяжкие последствия.

До этого стало известно о переводе в Москву вице-губернатора Брянской области Николая Симоненко, задержанного по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями при возведении оборонительных сооружений. В столице с чиновником проведут необходимые следственные мероприятия.