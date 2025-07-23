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23 июля 2025 в 11:05

Задержанного вице-губернатора Брянской области доставили в Москву

Вице-губернатора Брянской области Симоненко доставили в Москву к следователям

Николай Симоненко (справа) Николай Симоненко (справа) Фото: Сергей Субботин/РИА Новости

Вице-губернатора Брянской области Николая Симоненко, которого задержали в рамках уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве оборонительных сооружений, отправили в Москву, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Отмечается, что там с чиновником будут проводить следственные действия.

Симоненко и начальник областного управления капитального строительства Евгений Жура задержаны как подозреваемые до избрания меры пресечения. Их увезли в Москву, — подчеркнул собеседник агентства.

Уголовное дело в отношении Симоненко и Журы расследует следственный департамент МВД. По версии следствия, сумма ущерба от их действий составляет более 818 млн рублей. Накануне у вице-губернатора прошли обыски, после которых его задержали.

Юрист Илья Русяев предположил, что Симоненко может грозить до 10 лет лишения свободы по делу о злоупотреблении полномочиями при строительстве фортификационных сооружений. По его словам, чиновнику также могут запретить занимать определенные должности. Смягчающие обстоятельства в деле Симоненко могут включать возмещение ущерба и сотрудничество со следствием, резюмировал эксперт.

задержания
Брянская область
уголовные дела
чиновники
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