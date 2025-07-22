Юрист ответил, какие смягчающие обстоятельства могут быть в деле Симоненко

Смягчающие обстоятельства в деле вице-губернатора Брянской области Николая Симоненко могут включать возмещение ущерба и сотрудничество со следствием, заявил NEWS.ru управляющий партнер компании «Русяев и партнеры» Илья Русяев. По словам юриста, также суд может учесть состояние здоровья, наличие несовершеннолетних детей на иждивении и положительные характеристики. Однако он отметил, что подобные послабления возможны только при наличии устойчивой доказательной базы со стороны защиты.

Признание вины, сотрудничество со следствием, добровольное возмещение ущерба, либо наличие на иждивении несовершеннолетних детей или положительные характеристики по службе — эти факторы, которые суд может учесть в качестве оснований для назначения менее строгого наказания Симоненко. Ему могут назначить вплоть до минимального срока с отсрочкой или отбыванием в колонии общего режима. Однако подобные послабления возможны только при наличии устойчивой доказательной базы со стороны защиты и подтвержденных фактов смягчающего характера, — пояснил Русяев.

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