Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
22 июля 2025 в 18:06

Юрист ответил, какие смягчающие обстоятельства могут быть в деле Симоненко

Юрист Русяев: вице-губернатору Брянской области может помочь возмещение ущерба

Николай Симоненко (справа) Николай Симоненко (справа) Фото: Сергей Субботин/РИА Новости

Смягчающие обстоятельства в деле вице-губернатора Брянской области Николая Симоненко могут включать возмещение ущерба и сотрудничество со следствием, заявил NEWS.ru управляющий партнер компании «Русяев и партнеры» Илья Русяев. По словам юриста, также суд может учесть состояние здоровья, наличие несовершеннолетних детей на иждивении и положительные характеристики. Однако он отметил, что подобные послабления возможны только при наличии устойчивой доказательной базы со стороны защиты.

Признание вины, сотрудничество со следствием, добровольное возмещение ущерба, либо наличие на иждивении несовершеннолетних детей или положительные характеристики по службе — эти факторы, которые суд может учесть в качестве оснований для назначения менее строгого наказания Симоненко. Ему могут назначить вплоть до минимального срока с отсрочкой или отбыванием в колонии общего режима. Однако подобные послабления возможны только при наличии устойчивой доказательной базы со стороны защиты и подтвержденных фактов смягчающего характера, — пояснил Русяев.

Ранее член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет заявил, что хищения бюджетных средств при строительстве оборонных объектов должны квалифицироваться как государственная измена. По его словам, такие преступления в условиях спецоперации особенно циничны и требуют строжайшего наказания.

Брянская область
хищения
юристы
наказания
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Мария Зеленина
М. Зеленина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Фильмы без прокатного удостоверения начнут блокировать в России
Священник ответил миллиардеру на призыв покупать гробы заранее
Потерявшую при переезде кошку женщину шокировал звонок через 13 лет
В Индонезии разгорелся скандал из-за взятого под охрану кота президента
Военэксперт объяснил, где Россия может применять ФАБы
СК пролил свет на ситуацию с сотрудниками Baza
Офтальмолог рассказала, чего не следует делать в линзах
Какие документы нужны для покупки дачного участка?
Госдума одобрила передачу МВД информации о детях мигрантов
Журналист указал на одну важную деталь в решении Зеленского
Названа причина, почему в ливень электромобиль опаснее обычного авто
«Мы пюре любим, без соуса»: Покровская ответила на выпад коллеги из Испании
Эти оладьи заменят целый ужин — готовятся за 20 минут
Автоэксперт ответил, безопасно ли в проливные дожди ездить на электробусах
Россиян призвали быть осторожнее при ввозе личных авто из-за границы
Третьеклассница из Подмосковья побила больше 20 мировых рекордов
Порочащие ценности фильмы начнут блокировать в России
Старообрядцы и староверы: в чем разница?
Звезда «Реальных пацанов» рассказал об отношениях с Кемстачем
В ГД возмутились из-за планов МВД уменьшить число пожилых людей на дорогах
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
История

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Этот салат готовлю на зиму банками: капуста с морковью по-корейски
Общество

Этот салат готовлю на зиму банками: капуста с морковью по-корейски

Этот многолетник живет до 60 лет без пересадки: цветет с весны до осени
Общество

Этот многолетник живет до 60 лет без пересадки: цветет с весны до осени

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.