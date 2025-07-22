Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
22 июля 2025 в 12:08

В Госдуме назвали госизменой хищения на строительстве оборонных сооружений

Депутат Шеремет назвал госизменой хищения на строительстве оборонсооружений

Михаил Шеремет Михаил Шеремет Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Хищения бюджетных средств при строительстве оборонных объектов должны квалифицироваться как государственная измена, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет. По его словам, такие преступления в условиях спецоперации особенно циничны и требуют строжайшего наказания.

О таких людях, которые занимаются хищением бюджетных средств, говорят, «кому война, а кому мать родна». Считаю, что их, цинично осуществивших хищение бюджетных средств в тяжелейшее для нашей страны время, в период проведения ею СВО, вне зависимости от званий и занимаемых постов, нужно судить по всей строгости закона за государственную измену. Это по отношению к данным преступникам достаточно лояльная статья, учитывая, что в период ВОВ за подобные деяния приговаривали к высшей мере наказания — расстрелу, — высказался Шеремет.

Ранее ТАСС сообщил, что в Брянской области сотрудники ФСБ и МВД проводят обыски у замгубернатора Николая Симоненко. По данным агенства, следственные действия проводятся в рамках дела об оборонительных сооружениях, у самого Симоненко пока нет процессуального статуса.

преступления
СВО
бюджеты
хищения
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Мария Зеленина
М. Зеленина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Греции задержали молдавского олигарха
«Доброта и надежность»: актер Раков о том, каким ему запомнился Юрий Кара
Россиянам дали совет, как качественно высыпаться
Политтехнолог предрек последний шанс для Украины выйти из конфликта
Почему не работает YouTube 22 июля: замедление, отключение, штрафы за VPN
Лазарев отправит дочь на обучение в гимназию за 2 млн рублей
Певица Алсу решила избавиться от своего концертного агентства
В Нидерландах сняли арест с активов «Газпрома»
Зеленский отдал распоряжение перед переговорами с Россией
ВСУ атаковали дронами-камикадзе гражданский автомобиль в российском регионе
Стало известно, кто заменит Подносову на посту главы Верховного суда
Военэксперт объяснил, почему Украина обстреливает своих граждан
Эпидемиолог рассказал, как защититься от ротавируса в отпуске
Работникам дали советы, как проверить руководителя на адекватность
«Внесла большой вклад»: Матвиенко об ушедшей из жизни Подносовой
Двух солдат ВСУ осудили за вторжение в Курскую область
Mash сообщил о задержании вице-губернатора Брянской области
Умершего россиянина собирались погрести в неподобающем виде
Рубль ослабнет в августе? Курс доллара сегодня, 22 июля, что с евро и юанем
Покровск, Варачино, Часов Яр: хорошие и плохие новости фронта СВО 22 июля
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
История

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Как выбрать газовую, электрическую, индукционную плиту: советы и инструкции
Общество

Как выбрать газовую, электрическую, индукционную плиту: советы и инструкции

Этот многолетник живет до 60 лет без пересадки: цветет с весны до осени
Общество

Этот многолетник живет до 60 лет без пересадки: цветет с весны до осени

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.