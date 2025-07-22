В Госдуме назвали госизменой хищения на строительстве оборонных сооружений

Хищения бюджетных средств при строительстве оборонных объектов должны квалифицироваться как государственная измена, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет. По его словам, такие преступления в условиях спецоперации особенно циничны и требуют строжайшего наказания.

О таких людях, которые занимаются хищением бюджетных средств, говорят, «кому война, а кому мать родна». Считаю, что их, цинично осуществивших хищение бюджетных средств в тяжелейшее для нашей страны время, в период проведения ею СВО, вне зависимости от званий и занимаемых постов, нужно судить по всей строгости закона за государственную измену. Это по отношению к данным преступникам достаточно лояльная статья, учитывая, что в период ВОВ за подобные деяния приговаривали к высшей мере наказания — расстрелу, — высказался Шеремет.

Ранее ТАСС сообщил, что в Брянской области сотрудники ФСБ и МВД проводят обыски у замгубернатора Николая Симоненко. По данным агенства, следственные действия проводятся в рамках дела об оборонительных сооружениях, у самого Симоненко пока нет процессуального статуса.