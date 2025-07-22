Юрист рассказал, что может грозить вице-губернатору Брянской области Юрист Русяев: вице-губернатору Брянщины Симоненко может грозить до 10 лет

Вице-губернатору Брянской области Николаю Симоненко может грозить до 10 лет лишения свободы по делу о злоупотреблении полномочиями при строительстве фортификационных сооружений, заявил NEWS.ru управляющий партнер компании «Русяев и партнеры», юрист Илья Русяев. По его словам, ему также могут запретить занимать определенные должности.

Если вина Симоненко будет установлена в судебном порядке, то уголовное преследование будет вестись по ч. 3 ст. 285 УК РФ. Речь идет о злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. Закон квалифицирует тяжесть последствий, среди прочего, по размеру причиненного ущерба. В случае Симоненко сумма более 818 млн рублей однозначно укладывается в эту категорию. Максимальная санкция по данной норме составляет до 10 лет лишения свободы с возможностью дополнительного наказания в виде лишения права занимать определенные должности, — сказал Русяев.

Он уточнил, что квалификация преступления по данной норме не предполагает обязательного наступления вреда для здоровью или смерти. По словам юриста, сам факт занимаемой должности вице-губернатора указывает на особое доверие, поэтому дело рассматривается как использование служебного положения вопреки интересам службы.

Это обстоятельство может быть расценено как усугубляющее. Дополнительно, если следствие установит, что действия носили организованный характер или сопровождались подлогом документации, возможна переквалификация либо совокупность с другими составами, — добавил Русяев.

Ранее стало известно, что сумма ущерба по делу Симоненко составила 818,8 млн рублей. По словам источника в правоохранительных органах, действия чиновника в условиях проведения СВО «ухудшило обороноспособность границ» и защиту населения.