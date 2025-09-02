Саммит ШОС — 2025
Аналитик раскрыл возможную дату запуска «Силы Сибири — 2»

Экономист Юшков: «Сила Сибири — 2» полноценно заработает в середине 2030-х годов

Фото: Павел Львов/РИА Новости

Газопровод «Сила Сибири — 2» имеет шансы достичь проектной мощности к середине 2030-х годов, рассказал эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в интервью «Газете.Ru». По словам специалиста, после подписания контракта строительство займет около пяти лет, а выход на полную мощность потребует еще пяти лет.

Скорее середина 2030-х годов, если сейчас подпишут соглашение, — отметил он.

«Газпром» и Китайская национальная газовая корпорация CNPC подписали 2 сентября меморандум о строительстве газопровода мощностью 50 млрд кубометров в год. Срок действия договоренностей составит 30 лет, при этом цена газа для Китая будет ниже европейской. Проект включает маршрут через территорию Монголии («Союз Восток»).

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что проект «Сила Сибири — 2» станет самым капиталоемким в мировой газовой отрасли. По его словам, в настоящее время решается вопрос финансирования строительства, а также определяются условия поставок топлива.

