Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 сентября 2025 в 11:17

Медведев хочет конвертировать украденное Западом в земли «страны 404»

Медведев предложил вернуть захваченные активы России территориями Украины

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Россия должна вернуть замороженные за рубежом активы в натуральной форме, например, территориями Украины, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале. Так он прокомментировал решение Великобритании передать $1,3 млрд (105,6 трлн рублей) дохода от российского капитала Киеву.

У нашей страны есть только один способ возврата ценностей. Вернуть захваченное в натуральной форме. То есть «украинской землей» и иным недвижимым и движимым имуществом, расположенным на ней, — написал Медведев.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что передача Украине замороженных активов России нанесет огромный ущерб мировой экономике. По его словам, на Западе «те, кто поумнее», выступают против таких шагов, осознавая их разрушительные последствия.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас до этого заявила, что страны ЕС испытывают колоссальный недостаток средств для финансирования Украины в 2026 году. По ее словам, именно поэтому многие государства хотят добиться экспроприации российских активов. Каллас добавила, что единогласного решения по поводу изъятия российских активов нет. Например, Бельгия, где заморожена основная часть активов РФ, не предпринимает никаких действий по ним, уточнила глава евродипломатии.

Дмитрий Медведев
Украина
Россия
активы
Запад
территории
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Прокуратура выясняет обстоятельства крушения самолета в Рязанской области
«Там любят спорт»: в Госдуме выступили за проведение Игр России и КНДР
Тихонов оценил идею Дегтярева объединить федерации лыж и биатлона
Названы сроки выгодной для России добычи нефти
В Совфеде раскрыли, кто на самом деле мешает переговорам по Украине
Боец вернулся на СВО после четырех клинических смертей и потери ноги
Раскрыта ОПГ, пять лет похищавшая людей в кредитное рабство
Останки пропавшего три года назад мужчины нашли в выгребной яме
На ВЭФ обсудили будущее творческого сектора экономики России
Дети оказались под угрозой из-за пьяного мужчины с ножом
На Западе узнали, к чему «коалиция желающих» попытается подтолкнуть Трампа
На границе Евразии и Америки произошло сильное землетрясение
Нетаньяху запретил президенту европейской страны посещать Израиль
Апти Алаудинов сообщил о последствиях смерти Парубия для украинской власти
Стало известно, почему простаивают центры подготовки спортсменов
Российские таможенники задержали мужчину с когтями медведя
Нарколабораторию с украинским следом накрыли под Новосибирском
В России упростят закупки для школ и вузов
На Западе заявили о плачевном положении ВСУ из-за ударов российских дронов
Поклонская указала, кто стоит за трагедией Украины и России
Дальше
Самое популярное
Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно
Общество

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.