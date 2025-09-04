Медведев хочет конвертировать украденное Западом в земли «страны 404»

Россия должна вернуть замороженные за рубежом активы в натуральной форме, например, территориями Украины, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале. Так он прокомментировал решение Великобритании передать $1,3 млрд (105,6 трлн рублей) дохода от российского капитала Киеву.

У нашей страны есть только один способ возврата ценностей. Вернуть захваченное в натуральной форме. То есть «украинской землей» и иным недвижимым и движимым имуществом, расположенным на ней, — написал Медведев.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что передача Украине замороженных активов России нанесет огромный ущерб мировой экономике. По его словам, на Западе «те, кто поумнее», выступают против таких шагов, осознавая их разрушительные последствия.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас до этого заявила, что страны ЕС испытывают колоссальный недостаток средств для финансирования Украины в 2026 году. По ее словам, именно поэтому многие государства хотят добиться экспроприации российских активов. Каллас добавила, что единогласного решения по поводу изъятия российских активов нет. Например, Бельгия, где заморожена основная часть активов РФ, не предпринимает никаких действий по ним, уточнила глава евродипломатии.