04 сентября 2025 в 11:16

Кабачки, запеченные с фаршем в духовке: рецепт на скорую руку

Кабачки, запеченные с фаршем в духовке Кабачки, запеченные с фаршем в духовке Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Грядет сезон кабачков. Сегодня расскажем, как быстро и просто приготовить сытный и вкусный ужин — кабачки, запеченные с фаршем в духовке.

Ингредиенты:

  • кабачки — 1 шт., крупный;
  • фарш куриный — 0,5 кг;
  • куриное яйцо — 1 шт.;
  • рис — 0,5 ст., готовый;
  • лук репчатый — 1 шт., большой;
  • майонез, соль, перец — по вкусу;
  • масло оливковое — 3 ст. л.

Для приготовления этого блюда лучше взять крупный кабачок. Его необходимо порезать кольцами, толщиной 2–3 см, очистить от кожуры и семечек. Лук почистить, мелко порезать и пассеровать на сковороде с небольшим количеством масла 5 минут. Смешать в миске сырой фарш, отваренный рис, пассерованный лук, вбить яйцо, добавить соль и перец и хорошо перемешать руками. Кабачки начинить фаршем и уложить на противень, застеленный силиконовым ковриком для выпечки. Шапочку из фарша смазать майонезом, а кабачки — оливковым маслом.

В разогретую духовку поставить противень и выпекать на среднем огне 40–60 минут, в зависимости от особенностей духовки. В процессе приготовления можно пару раз дополнительно смазать кабачки выступившим из фарша соком или маслом.

Кабачки, запеченные с фаршем в духовке, можно подавать без гарнира. При сервировке посыпать мелко порезанной зеленью.

кабачки
кулинария
рецепты
фарш
Екатерина Метелева
Е. Метелева
