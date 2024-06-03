Названы дачные культуры, которые нельзя сажать рядом друг с другом Депутат Чаплин: картофель, перец и томаты нельзя сажать рядом

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Картофель, баклажаны, перец и томаты не стоит сажать рядом, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы, глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. Он отметил, что данным культурам необходимо обеспечить минимальную пространственную изоляцию. Эксперт подчеркнул, что на участке лучше избегать соседства растений одного семейства.

Избегайте соседства культур одного семейства из-за общности вредителей и заболеваний. К примеру, пасленовые растения, такие как картофель, баклажаны, перец и томаты, не рекомендуется сажать рядом. Обеспечьте небольшую пространственную изоляцию. Также необходимо учитывать риск переопыления некоторых культур. Например, не рекомендуется сажать сладкий и горький перец рядом, — добавил Чаплин.

Парламентарий объяснил, что в таком случае сладкий перец может стать горьким, а горький перец не будет иметь остроты. Он напомнил: если кто-то использует собственные семена и посадит близко друг к другу кабачки, тыкву и патиссоны, они могут переопылиться и на следующий год будет получено среднее между этими культурами.

Салат подвержен атаке слизней, нельзя сажать его рядом с культурами, которые также поражаются слизнями. Не стоит сажать картофель рядом с луком, петрушкой, укропом и другой зеленью, так как картофель обрабатывается ядохимикатами против колорадского жука. Остальные культуры можно сажать рядом. В теплице взаимодействие между культурами усиливается, — заявил Чаплин.

Депутат добавил, что в одной теплице нельзя выращивать томаты и огурцы. Эксперт объяснил, что последние требуют высокой температуры и нуждаются в усиленном азотном питании.

Томатам, которые также любят тепло, высокая влажность вредна. Кроме того, томатам необходимы в почве фосфор и кальций. Поэтому, если эти культуры выращиваются в одной теплице, желательно разделить их хотя бы пленкой, причем огурцы следует посадить дальше от входа, — подытожил Чаплин.

Ранее Чаплин рассказал, что существуют дачные культуры, которые практически не требуют ухода, но дают хороший урожай. По его словам, к таким растениям относятся, например, кабачки: они прекрасно подходят для тех, кто не может постоянно ухаживать за грядками. Также депутат порекомендовал обратить внимание на крыжовник, который не требует частого полива и удобрений.