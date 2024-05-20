Названы самые неприхотливые дачные культуры Депутат Чаплин: меньше всего ухода требуют малина, крыжовник и морковь

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Есть дачные культуры, которые практически не требуют ухода, но дают хороший урожай, заявил в разговоре с NEWS.ru глава Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин. По его словам, к таким растениям относятся, например, кабачки: они прекрасно подходят для тех, кто не может постоянно ухаживать за грядками.

Морковь — это прекрасное растение, которое не требует много ухода. Достаточно посадить семена в плодородную почву и регулярно поливать. Морковь может быть собрана через два или три месяца после посадки и станет великолепным ингредиентом для ваших салатов и блюд, — посоветовал он.

Также депутат порекомендовал обратить внимание на крыжовник. Эта ягода хорошо растет даже без особого внимания, не требует частого полива или удобрений, отметил он. Ревень — еще одно растение, которое идеально подходит для тех, кто занят и не может постоянно заниматься дачными делами, подчеркнул эксперт. Его можно выращивать в любом типе почвы так же, как и малину: она адаптируется к любым условиям и очень неприхотлива, объяснил он.

Ранее Чаплин объяснил NEWS.ru, что в борьбе с сорняками на дачном участке очень важно правильно использовать механические инструменты. Вручную удалять их очень трудоемко, поэтому лучше использовать тепло и применять садовый факел, подчеркнул он.

До этого агроном и биолог Михаил Воробьев рассказал, что регулярное выпалывание и жидкие гербициды помогут дачникам навсегда избавиться от борщевика. Сорняк необходимо срезать косой, а затем смазать свежий срез неразведенным гербицидом, после этого он погибнет.