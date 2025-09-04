«Британские воры и неонацисты»: Медведев о передаче активов России Киеву Медведев назвал Великобританию вором за передачу Киеву российских активов

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале назвал министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лэмми придурком за передачу $1,3 млрд из замороженных активов России Украине. Он также подчеркнул, что Лондон является вором, а представители власти в Киеве — неонацистами.

Великобритания направила Украине $1,3 млрд, полученных в качестве прибыли от использования замороженных активов России. Об этом сказал английский придурок Лэмми. Ну это означает одно: британские воры передали российские деньги неонацистам, — написал Медведев.

Он уточнил, что Россия не сможет вернуть деньги в судебном порядке и призвал сделать это «в натуральной форме» — украинскими землей и имуществом. По мнению Медведева, незаконный захват денег РФ должен «конвертироваться в дополнительные территории и иное имущество стран».

Ранее Медведев заявил, что к началу специальной военной операции привела «трещина в миропорядке», который сложился после Второй мировой войны. По его словам, уроки этой войны во многих странах перестали восприниматься адекватно.