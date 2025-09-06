Стали известны детали прошения Митволя о помиловании РИА Новости: ФСИН не поддержала прошение Митволя о помиловании в 2024 году

ФСИН по Московской области не поддержала ходатайство о помиловании бывшего заместителя главы Росприроднадзора Олега Митволя, сообщает РИА Новости. Экс-чиновник подавал соответствующее заявление в прошлом году.

Ходатайство о помиловании, поданное осужденным О. Л. Митволем в 2024 году <...>, поддержано не было, — говорится в публикации.

По данным источника в правоохранительных органах, Митволь до сих пор имеет задолженность в 940 млн рублей перед государством. Свою вину в преступлении он не признает. Между тем депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что Митволь признал вину и заключил сделку со следствием для разоблачения соучастников.

Митволь осенью 2023 года был приговорен к четырем годам и шести месяцам лишения свободы по делу о хищении 900 млн рублей при строительстве метро в Красноярске. Его задержали в июне 2022 года в столичном аэропорту Внуково. По версии следствия, компания чиновника представила городскому транспортному управлению фиктивные документы, что позволило ей похитить выделенные правительством деньги.