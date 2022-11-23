Олегу Митволю продлили арест по делу о мошенничестве

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Олег Митволь

Суд в Красноярске продлил срок ареста бывшему замглавы Росприроднадзора, ныне председателю совета директоров АО «Красноярский ТИСИЗ» Олегу Митволю по делу о мошенничестве. Под стражей он пробудет до 24 января, сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Красноярского края

Сегодня Центральный районный суд Красноярска продлил меру пресечения в виде заключения под стражу председателю совета директоров АО «Красноярский Трест инженерно-строительных изысканий» Олегу Митволю, подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, до 24 января 2023 года, — говорится в тексте.

Митволь является фигурантом дела о хищении 900 млн рублей, которые были выделены связанной с ним проектной организации на строительство метрополитена в Красноярске. Он был задержан в июне сотрудниками ФСБ в столичном аэропорту Внуково, откуда собирался лететь за границу. Первоначально суда арестовал Митволя до 24 июля, после чего срок содержания под стражей неоднократно продлевался.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что Митволь признал вину по делу о хищении и заключил сделку со следствием для разоблачения соучастников.