Бывшего замглавы Росприроднадзора осудили на 4,5 года за мошенничество Бывший замглавы Росприроднадзора Митволь признан виновным в мошенничестве

Фото: АГН «Москва»

Олег Митволь

Бывший заместитель руководителя Росприроднадзора Олег Митволь был признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает Telegram-канал Baza. Митволь был приговорен к 4,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, он должен вернуть государству 771 млн рублей.

Обвинение просило для Митволя 4 года и 9 месяцев колонии общего режима и штраф в размере 400 тысяч рублей, адвокат подсудимого — условный срок.

Митволя обвиняли в хищении почти 1 млрд рублей при проектировании метрополитена Красноярска. По версии следствия, компания чиновника представила городскому транспортному управлению фиктивные документы, что позволило ей похитить выделенные правительством деньги. В ходе допроса Митволь признал свою вину и заключил сделку со следствием. Он находился под арестом с июня 2022 года. После ухудшения самочувствия его перевели из СИЗО под домашний арест.

Митволь ранее заявил, что на его супругу было совершено покушение. По словам бывшего чиновника, ее толкнули под машину в ноябре 2022 года, а спустя некоторое время грузовик столкнул ее автомобиль с дороги. Он попросил правоохранительные органы обеспечить ее защиту. Кроме того, в ходе судебного заседания он заявил, что не все арестованные деньги были украдены, и дал показания против руководителей правительства Красноярского края.