06 сентября 2025 в 18:16

Попытка девушек потушить горящее масло водой попала на видео

Сотрудницы кафе в Подмосковье устроили пожар, залив горящее масло водой

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Юные сотрудницы кафе в Подмосковье спровоцировали пожар, попытавшись потушить вспыхнувшее во фритюрнице масло водой, сообщает НТВ. На кадрах, опубликованных в Telegram-канале телевещателя, видно, как одна из девушек в панике снимает возгорание на камеру, в то время как другая бежит со стаканом воды и выливает его на огонь, что моментально вызывает интенсивную вспышку и распространение пламени.

Запись обрывается после момента резкого возгорания. Отмечается, что инцидент произошел 4 сентября около 19:30. По предварительным данным, пострадавших в результате пожара нет.

Ранее в Казани загорелся трамвай с пассажирами. Инцидент произошел на пересечении улиц Габишева и Рахимова. На опубликованных кадрах видно, как вагон начал дымиться и искрить. Транспортное средство полностью выгорело изнутри.

До этого в Кемеровской области мужчина поджег имущество соседа из личной неприязни. Жертвами учиненного им пожара стали около 50 кроликов и кур, огнем также уничтожены летняя кухня, сарай и три мотоцикла. Чтобы отвести от себя подозрения, поджигатель вернулся домой и пытался сжечь собственный сарай.

