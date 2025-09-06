Саммит ШОС — 2025
06 сентября 2025 в 18:30

Новый российский багги «Штурм» прошел испытания

Пушилин: в ДНР создан многоцелевой вездеход «Штурм»

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В ДНР выпушен первый многоцелевой автовездеход «Штурм», полностью собранный из отечественных компонентов, заявил глава республики Денис Пушилин. В своем Telegram-канале он отметил, что машина уже прошла полевые испытания и подтвердила надежность в условиях бездорожья.

Вездеход «Штурм» может перевозить от двух до четырех человек, для защиты предусмотрена установка легких накладок из кевлара. Убедился лично в маневренности и проходимости багги по бездорожью, в высокой надежности и безопасности, — написал Пушилин.

Он добавил, что помимо «Штурма» специалисты разработали автовездеход «Медик» — для эвакуации раненых, «Фермер» — для сельскохозяйственных нужд, «Турист» — для любителей активного отдыха и «Спорт» — для гонок по бездорожью. Представят багги «Штурм» на выставке в Белоруссии.

Ранее стало известно, что в России создали мобильный противодроновый комплекс (ППЗРК), предназначенный для поражения низколетящих беспилотников и вертолетов. Система оснащена уникальной связью «Гермес» и способна оперативно адаптироваться к изменениям на поле боя.

вездеходы
техника
технологии
ДНР
