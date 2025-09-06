Саммит ШОС — 2025
06 сентября 2025 в 18:30

В Госдуме отреагировали на появление мемов про мессенджер Max

Депутат Боярский: появление мемов про Max — это нормально

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Появление национального мессенджера Max стало заметным событием, и мемы на эту тему — это вполне естественно, заявил председатель комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский в интервью каналу «Россия-1». Он выделил три волны реакции на появление мессенджера.

Само по себе появление национальной платформы событие очень яркое и заметное для рунета, поэтому я бы на несколько волн разделил. Для начала это такой хороший, добрый народный фольклор. Потому что действительно очень много создается мемов, видео, высмеивают иногда качество и способы продвижения, насаждения национальной платформы. Это нормально, — прокомментировал Боярский.

Депутат отметил, что одна из реакций на появление мессенджера — это непрофессиональные попытки технического анализа и выявления якобы уязвимостей платформы с использованием сложных терминов, которые не всем понятны. Он подчеркнул, что для подобных заявлений существуют обоснованные и доступные объяснения, которые можно найти в интернете. Эти слухи легко опровергаются.

Боярский указал на «неприятную» попытку дискредитации мессенджера через «подложные факты». Это выгодно преступникам и мошенникам, включая тех, кто использует иностранные платформы.

Ранее юрист и правозащитник Михаил Салкин заявил, что работодатели не имеют права принуждать сотрудников к установке национального мессенджера на личные смартфоны. Увольнение сотрудника за отказ использовать личный гаджет для корпоративных нужд может быть оспорено в судебном порядке.

