06 сентября 2025 в 18:14

Экс-диспетчер ГБУ «Жилищник» задержана за финансирование терроризма

Бывший диспетчер ГБУ «Жилищник по району Зюзино» Татьяна Шувалова задержана за финансирование терроризма. Ее арестовали при попытке покинуть Россию, передает ТАСС.

По версии следствия, бывшая сотрудница учреждения направляла средства в адрес «Артподготовки» (организация признана в РФ экстремистской и террористической, деятельность запрещена). Подозреваемая находится в СИЗО, ее проверяют на причастность к другим преступлениям.

Совершая перечисление денежных средств, [Шувалова] осознавала, что они будут направлены на обеспечение незаконной деятельности участников террористической организации «Артподготовка», а также совершение ими преступлений террористической направленности. Задержана сотрудниками правоохранительных органов при попытке выехать за пределы РФ, — приводят журналисты материалы дела.

Ранее за участие в деятельности «Артподготовки» силовики арестовали замначальника инфраструктурной инспекции РЖД Юрия Мартьянова. Ему вменяли статью о подготовке совершения теракта группой лиц по предварительному сговору.

Артподготовка
аресты
Жилищник
террористы
