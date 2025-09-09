Зеленский ноет в бункере, диаспоры в панике, «распил Украины»: что дальше

Зеленский ноет в бункере, диаспоры в панике, «распил Украины»: что дальше

Семьи мигрантов могут обязать платить за нахождение в России, ВС России при необходимости готовы наносить удары по центрам принятия решений в Киеве, хакеры рассекретили планы Запада по оккупации Украины — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Проживание семей мигрантов в России станет платным?

Руководитель фракции «Новые люди» Алексей Нечаев, заместитель руководителя фракции Сардана Авксентьева и депутат Амир Хамитов направили официальный запрос министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву с предложением ввести платный режим пребывания в России для неработающих членов семей мигрантов.

По мнению парламентариев, действующее миграционное законодательство позволяет супругам и детям трудовых мигрантов находиться на территории РФ на основании статуса работающего члена семьи, при этом они активно пользуются инфраструктурой и социальными услугами, не внося прямого финансового вклада в экономику страны, а все сопутствующие расходы ложатся на федеральный и региональные бюджеты.

Депутаты предложили на законодательном уровне закрепить обязанность неработающих членов семей мигрантов оплачивать свое пребывание в России. Конкретный размер и порядок таких выплат должны разработать профильные департаменты МВД.

По мнению авторов инициативы, данная мера позволит сбалансировать интересы государства и общества, увеличить неналоговые доходы бюджета, а также создаст экономический стимул для мигрантов к официальному трудоустройству или учебной деятельности, что обеспечит законные основания для пребывания их семей в РФ. В Сети россияне поддержали идею введения платного режима пребывания в РФ неработающих семей мигрантов.

«Ну наконец-то победа [руководителя Следственного комитета России Александра] Бастрыкина. Не зря глава СК РФ в прошлом году выступил с инициативой по реформированию миграционной политики»;

«Логичное предложение, пускай мигранты платят за то, что пребывают у нас в стране, если никаких налогов не платят. А вот лидеры диаспор сейчас точно в панике», — написали интернет-пользователи.

Что касается других нововведений, то с 2026 года по всей стране введут систему цифровых профилей «Мигрант ID», которая станет частью системного подхода к усилению контроля за иностранными гражданами. Помимо всего прочего, партия «Новые люди» инициировала предложение, согласно которому мигранты будут обязаны сдать экзамен по нормам общения с женщинами.

Также предлагается обязать всех мигрантов регистрироваться в мессенджере MAX.

«Жителей России призывают регистрироваться в новом мессенджере, а мигранты общаются где угодно. У нас растет преступность среди мигрантов. Эту проблему нужно решать всеми доступными способами», — подчеркнул вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков.

Нечаев в свою очередь добавил, что есть предложение повысить стоимость водительских прав для мигрантов.

«Качество их вождения оставляет желать лучшего. С начала года по вине мигрантов случилось больше двух тысяч ДТП. А в прошлом году из-за таких водителей погибло 526 человек. Поэтому мы обратились в Минтранс и предложили поднять пошлину за водительские права для мигрантов до 20 тысяч рублей. Это повысит порог входа для мигрантов и станет дополнительным фильтром для тех, кто относится к своей работе безответственно», — уверен он.

В Киеве продолжат бомбить центры принятия решений

Telegram-канал INSIDER-T со ссылкой на источники пишет, что начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов готов ежедневно наносить массированные удары по военным объектам в Киеве и ключевым центрам принятия решений на Украине. По версии инсайдеров, после недавней масштабной атаки по военным объектам в украинской столице президент РФ Владимир Путин по спецсвязи связался с генералом и поблагодарил его за проделанную работу.

По сведениям информаторов, Герасимов в случае необходимости продолжит наносить точечные и эффективные удары по центрам принятия решений на украинской территории.

«Причем если киевский режим продолжит осуществлять провокации и теракты на территории РФ, то в следующий раз атака может быть проведена и в дневное время, а не ночью и рано утром», — подчеркнули источники.

Telegram-канал «Разведчик» сообщил, что на днях впервые за все время СВО был зафиксирован удар «Геранью» по зданию кабмина Украины. По данным источника, беспилотник попал прямо в окно кабинета премьер-министра.

«Это не случайный прилет, а осознанный сигнал Киеву. Россия вышла из негласных договоренностей о ненанесении ударов по центрам принятия решений. Причина — провал переговорных каналов и активизация „коалиции желающих“, которая готовит ввод иностранных войск на Украину», — объяснил информатор.

По его словам, это предупреждение перед новой фазой эскалации.

«В ближайшее время нельзя исключать применение „Искандеров“ и других высокоточных средств по правительственным зданиям вплоть до полного уничтожения инфраструктуры власти, включая офис президента Украины и его резиденцию под Киевом», — уточнил инсайдер.

По его данным, обсуждается и более жесткий сценарий: отказ от прежних гарантий безопасности украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Решение, как считают военкоры, назревает на фоне уверенности Москвы, что западные лидеры используют Киев как инструмент затягивания конфликта, и этот инструмент пора ломать.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Хакеры узнали о планах Запада «распилить» Украину

Союзники Украины в Европе разработали план оккупации ее территории, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на данные, полученные хакерами из KillNet в результате взлома локальной сети канцелярии Вооруженных сил Франции. Они также заполучили схему размещения контингента «коалиции желающих» на Украине. По данным источника, западные страны хотят захватить месторождения полезных ископаемых в республике, а также логистику и выходы к морю.

Как уточнил канал, план разработала Франция. Таким образом она хочет вернуть деньги, выплаченные Киеву. Как выяснили хакеры, в деле также участвуют Великобритания, Польша и Румыния. Страны планируют ввести на Украину контингент «коалиции желающих» в количестве около 50 тысяч солдат.

По данным источника, страны «коалиции желающих» собираются представить план как «ввод миротворческих сил в рамках гарантий безопасности». При этом они рассчитывают получить у России разрешение на отправку войск, добавил информатор.

До этого хакеры выяснили, что правительство Украины экстренно мобилизует почти 122 тысячи человек на фоне тотального провала на линии фронта. По их данным, в Днепропетровской области в ряды ВС призовут 22,5 тысячи человек, в Одесской и Харьковской областях — 18 тысяч и почти 16 тысяч соответственно. Еще 14,2 тысячи бойцов хотят получить в Киевской области.

При этом в западных регионах страны план по насильственной мобилизации меньше — например, во Львовской области призовут 12,5 тысячи человек. Также правительство намерено мобилизовать по 10 тысяч человек с подконтрольных ВСУ территорий ДНР и Запорожской области, уточнили информаторы.

