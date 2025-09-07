Появилось фото разрушений в здании кабмина Украины после пожара

В Сети появился снимок здания украинского правительства в Киеве после масштабного пожара. На кадре, опубликованном в Telegram-канале премьер-министра Украины Юлии Свириденко, можно увидеть завалы и работников экстренных служб, занимающихся ликвидацией последствий ЧП.

Спасатели тушат пожар, — отметила чиновница.

До этого в Сети появилось видео вспыхнувшего на улице Грушевского в Киеве пожара. На появившихся кадрах можно увидеть, как над зданиями поднимаются огромные столбы дыма.

Ранее под Одессой загорелся морской порт. По словам горожан, мощное пламя вспыхнуло в Черноморске после объявления воздушной тревоги. Местные жители пожаловались на гарь и неприятный запах в воздухе. Причины возгорания не уточняются. По предварительным данным, пламя охватило 100-метровую эстакаду.

Также военкор Александр Коц рассказал, что десантники Ивановского соединения ВДВ успешно перехватывают вражеские беспилотники в районе Часова Яра в ДНР. Он показал уничтожение разведывательного дрона «Мара» и многофункционального БПЛА «Фурия». Всего за неделю они перехватили более 50 беспилотников.