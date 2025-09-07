Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 сентября 2025 в 21:09

В Киеве на фоне прогремевших взрывов зазвучала воздушная тревога

МЧС Украины МЧС Украины Фото: Социальные сети

В Киеве прогремела серия взрывов, передает украинский телеканал «Общественное». Спустя менее чем полчаса появились сообщения о новых взрывах. Подробности пока не раскрываются. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в столице раздается сигнал воздушной тревоги.

В Киеве слышны звуки взрывов, — сказано в публикации.

Ранее армия России нанесла массированный удар по объектам производства и запуска украинских беспилотников. В числе целей оказались объекты в Киеве, включая предприятие «Киев-67» на западе столицы и логистическую базу «СТС-ГРУПП» на юге города. Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, цели были достигнуты, все обозначенные объекты поражены.

До этого произошел пожар на улице Грушевского в центре Киева. Огонь охватил верхние этажи здания правительства, где расположены офис премьер-министра и зал заседаний кабмина. Возгорание подтвердил мэр столицы Виталий Кличко.

Военкор Юрий Котенок заявил, что здание кабмина Украины не получило серьезных повреждений. Он отметил, что информация о ракетном ударе не соответствует действительности.

Киев
сирены
воздушная тревога
взрывы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Поезд с боеприпасами сошел с рельсов в Швеции
Чемпион мира по тхэквондо Четинбаг обвиняется в четырех преступлениях
В России указали на русофобский курс одной страны ЕС
В Сети появились кадры Путина с Ким Чен Ыном в «Аурусе»
«Верная смерть»: силовики рассказали о расстрелах в ВСУ
«Не только об Украине»: в Венгрии уговаривают лидеров ЕС поехать в Москву
«Это важно»: глава ДНР озвучил новые успехи Вооруженных сил России
Назван победитель Гран-при Италии
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 8 сентября 2025 года
В Киеве на фоне прогремевших взрывов зазвучала воздушная тревога
Редкая кровавая луна взошла над Москвой и другими регионами
Стало известно, сколько человек посетили прощание с Армани
В США назвали войну, которую страна должна выиграть
Трамп хочет посетить Казахстан
Хуситы атаковали четыре израильских города
В США высказались о позиции Запада насчет конфликта на Украине
Стал известен результат встречи футбольных сборных России и Катара
«Малиновое пузо»: Медведева попала в неприятный инцидент на футболе
Ситуация на фронтах СВО вечером 7 сентября: старики, наркоманы, дезертиры
Томаты вместо капусты: почему стоит попробовать квашеные помидоры?
Дальше
Самое популярное
СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше
Россия

СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше

Сажаю в октябре — в июне уже цветет! Многолетник-боец с сибирской закалкой
Общество

Сажаю в октябре — в июне уже цветет! Многолетник-боец с сибирской закалкой

Готовим ленивый яблочный штрудель — потрясающий пирог за 15 минут
Общество

Готовим ленивый яблочный штрудель — потрясающий пирог за 15 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.