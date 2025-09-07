В Киеве на фоне прогремевших взрывов зазвучала воздушная тревога

В Киеве прогремела серия взрывов, передает украинский телеканал «Общественное». Спустя менее чем полчаса появились сообщения о новых взрывах. Подробности пока не раскрываются. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в столице раздается сигнал воздушной тревоги.

В Киеве слышны звуки взрывов, — сказано в публикации.

Ранее армия России нанесла массированный удар по объектам производства и запуска украинских беспилотников. В числе целей оказались объекты в Киеве, включая предприятие «Киев-67» на западе столицы и логистическую базу «СТС-ГРУПП» на юге города. Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, цели были достигнуты, все обозначенные объекты поражены.

До этого произошел пожар на улице Грушевского в центре Киева. Огонь охватил верхние этажи здания правительства, где расположены офис премьер-министра и зал заседаний кабмина. Возгорание подтвердил мэр столицы Виталий Кличко.

Военкор Юрий Котенок заявил, что здание кабмина Украины не получило серьезных повреждений. Он отметил, что информация о ракетном ударе не соответствует действительности.