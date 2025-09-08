Макрон проиграл: «коалиция желающих» рухнула после слов Путина

Президент США Дональд Трамп анонсировал встречу с лидерами Евросоюза для обсуждения «гарантий безопасности» Украине. Они предполагают размещение в республике иностранных военных, от которого часть государств ЕС уже отказалась. Этому способствовали слова президента России Владимира Путина, назвавшего западных солдат на Украине законной целью для ВС РФ. Почему «коалиция желающих» утратила единство и кто из ее членов все же может пойти на конфронтацию с Москвой — в материале NEWS.ru.

Зачем лидеры ЕС едут на встречу с Трампом

По словам главы Соединенных Штатов, лидеры стран Евросоюза прибудут в Вашингтон 8 и 9 сентября, где встретятся с ним по отдельности. «У нас идут крайне интересные обсуждения», — добавил американский президент. Также на этой неделе республиканец планирует провести телефонный разговор с Путиным.

Трамп не уточнил, кто именно из европейских лидеров прибудет в Штаты. Однако президент Финляндии Александр Стубб уже заявил, что его не будет на этих встречах. Конкретные вопросы для обсуждения также пока не раскрывались.

Директор Центра стратегической конъюнктуры Александр Воробьев предположил в беседе с NEWS.ru, что необходимость этого визита связана с провалом саммита «коалиции желающих» в Париже 4 сентября.

«Сначала им не удалось продавить Трампа и добиться от него согласия принять участие в размещении западных войск на Украине. А затем последовало заявление Путина о том, что войска стран НАТО в республике будут рассматриваться как законная цель для ударов ВС РФ. Это сильно охладило пыл европейцев», — отметил собеседник.

Вскоре слова Путина были подкреплены действиями. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что 4 сентября по Одесской области было нанесено несколько серий ударов, поразивших в том числе места концентрации военных ВСУ, которых тренировали иностранные инструкторы. По сообщениям местных жителей, среди них были преимущественно британцы, которые буквально разлетелись на куски. К ним присоединились военные из Румынии и других стран Восточной Европы. Минобороны России не комментировало эту информацию.

Что происходит с «коалицией желающих»

В последние месяцы президент Франции Эммануэль Макрон активнее всех выступал за идею отправить европейских военнослужащих на Украину. После саммита «коалиции желающих» в Париже он сообщил, что из 35 стран — участниц объединения 26 согласились разместить в республике свои воинские контингенты. Однако ряд стран, включая Италию, Польшу, Румынию и Хорватию, объявили об отсутствии таких планов. При этом западные СМИ утверждают, что «неопределившихся» среди участников коалиции гораздо больше.

«Тут надо учесть, что на Польшу возлагались самые больше надежды как на поставщика живой силы. Исторически у Варшавы есть интересы на Западной Украине. Это и одна из наиболее развитых в военном отношении стран региона. Вполне логично было бы и участие приграничной Румынии и резко антироссийской Италии. Но они решили „сдать назад“», — заметил Воробьев.

Страх перед ответом России на размещение западных войск на Украине в итоге способствовал расколу в рядах сторонников Киева, считает эксперт. По его мнению, европейские лидеры в Вашингтоне будут вырабатывать самостоятельную позицию по гарантиям безопасности, в отрыве от коалиции.

Кто отправит войска на Украину

Несмотря на раскол в «коалиции желающих», Макрон продолжает лоббировать деятельность этого объединения. 6 сентября он сообщил, что на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди представил ему данные о гарантиях безопасности для Украины по итогам прошедшего в Париже саммита.

Воробьев не исключает, что глава Пятой республики решится пойти на эскалацию и отправить войска на Украину. По мнению собеседника, Макрона может подтолкнуть к этому затяжной политический кризис во Франции.

«После рассмотрения вопроса о доверии правительству Франции, которое, скорее всего, падет, встанет вопрос о парламентских выборах и формировании нового кабинета. В условиях полного провала во внутренней политике Макрон может попытаться заработать очки, продемонстрировав решительность на Украине», — полагает эксперт.

Политолог Андрей Кортунов выразил мнение в беседе с NEWS.ru, что такое развитие событий невозможно: без поддержки США никто из европейцев не решится отправить на Украину своих военных.

«Если говорить о европейских войсках на территории Украины, то эти войска там могут находиться при выполнении двух условий. Первое очевидное условие — это наличие американской поддержки, позиция Трампа по этому вопросу пока остается достаточно размытой. То есть он говорит, что какая-то поддержка может быть, но в какой форме и насколько серьезная — ясности нет. Размещать какие-либо европейские войска на территории Украины никто не будет, в том числе и Макрон», — сказал аналитик.

Он также напомнил, что в Европе не говорят о размещении войск на Украине в ближайшее время. Речь идет об отправке контингентов уже после того, как Киев и Москва достигнут соглашения о прекращении огня и завершении острой фазы конфликта.

«Поэтому здесь вопрос фактически сводится к тому, на каких условиях и в каком формате будет завершен конфликт, потому что если он будет завершен на какой-то международной конференции на условиях, близких к тем, которые сейчас предлагает Россия, то, конечно, без согласия Москвы разместить силы будет просто невозможно», — резюмировал Кортунов.

