Названо условие, которое делает невозможным введение войск ЕС на Украину

Развертывание европейских войск на Украине невозможно без поддержки со стороны США, выразил мнение в беседе с NEWS.ru политолог Андрей Кортунов. Он подчеркнул, что позиция главы Белого дома Дональда Трампа по этому вопросу пока остается неясной.

Если говорить о европейских войсках на территории Украины, то они могут там находиться при выполнении нескольких условий. Первое — это наличие американской поддержки. Позиция Трампа по этому вопросу пока что остается достаточно размытой. Он говорит, что какая-то поддержка может быть, но в какой форме и насколько серьезная — это все пока что без ясности. В этом вопросе, конечно, размещать любые европейские войска на территории Украины никто не будет, в том числе и лидер Франции Эммануэль Макрон, — сказал Кортунов.

По словам политолога, ключевым фактором является не текущая ситуация, а контекст будущего урегулирования. Он отметил, что любое размещение иностранных войск до прекращения огня будет означать прямое военное столкновение с Россией.

Не надо забывать о том, что речь идет в контексте прекращения конфликта. Это не значит, что войска могут быть размещены завтра или через месяц. Если бы это вдруг произошло, то, конечно, фактически это бы обозначало прямое военное столкновение с Россией. В Европе говорят о другом, что после того, как будет достигнуто соглашение о прекращении огня, как острая фаза этого конфликта завершится, то можно будет разместить войска для того, чтобы обеспечить гарантии безопасности Украины, — объяснил Кортунов.

Ранее сообщалось, что сотни людей собрались на митинг в Париже, чтобы выразить протест против возможного ввода европейских войск на Украину. Население выразило недовольство заявлениями Макрона и выступило против дальнейшего вовлечения страны в конфликт.