Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 10 сентября

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 10 сентября?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 10 сентября

Российские средства ПВО во вторник, 9 сентября, с 17:40 мск до полуночи уничтожили над регионами РФ и акваторией Черного моря 22 украинских БПЛА, информировала пресс-служба Минобороны России. В ведомстве отметили, что больше всего дронов сбито над территорией Брянской области — шесть.

«Пять — над территорией Курской области, четыре — над территорией Воронежской области, три — над территорией Орловской области, два — над территорией Республики Крым и по одному БПЛА сбито над территорией Белгородской области и над акваторией Черного моря», — отметили там.

В Матвеево-Курганском районе из-за атаки БПЛА проведена эвакуация воспитанников и воспитателей Матвеево-Курганской специальной школы-интерната, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в Telegram-канале. По его словам, здание было повреждено, из него вывели 73 ребенка и пятерых сотрудников интерната.

«В Матвеево-Курганском районе из-за атаки БПЛА около полуночи проведена эвакуация воспитанников и воспитателей Матвеево-Курганской специальной школы-интерната. В здании интерната в результате падения БПЛА были повреждены остекление и дверь запасного выхода», — написал он.

На улице Союзной в Курске произошло возгорание и падение обломков БПЛА, сообщил исполняющий обязанности главы города Сергей Котляров в Telegram-канале. По его словам, обошлось без пострадавших.

«В Курске на улице Союзной произошло возгорание и падение обломков БПЛА. По предварительной информации, никто не пострадал. На месте работают спецслужбы. Как и прежде, после того как специалисты все обследуют, проведем подомовый обход», — добавил он.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

В период с 23:00 8 сентября по 07:00 9 сентября российские средства противовоздушной обороны успешно перехватили и нейтрализовали 31 украинский беспилотный летательный аппарат. Наибольшее количество дронов было уничтожено над акваторией Черного моря — 15 дронов.

«15 БПЛА — над акваторией Черного моря, семь БПЛА — над территорией Белгородской области, три БПЛА — над территорией Курской области, два БПЛА — над территорией Республики Крым, два БПЛА — над территорией Краснодарского края, один БПЛА — над территорией Тамбовской области, один БПЛА — над территорией Воронежской области», — рассказали в Минобороны РФ.

В ночь на 9 сентября Telegram-канал SHOT сообщил о громких взрывах на территории Сочи и пригородов. Со ссылкой на местных жителей канал проинформировал, что они сопровождались срабатыванием сигнализаций автомобилей и вибрацией оконных стекол. Минобороны РФ данные сведения не комментировало.

По данным SHOT, инцидент произошел около 02:20 по местному времени, преимущественно в Адлерском районе. Источники канала отметили, что одновременно с этим в аэропорту Сочи был введен план «Ковер», что привело к временной приостановке авиасообщения.

