На Украине не осталось денег для выплат надбавок военным Нардеп Пидласа: на Украине больше нет денег для выплат надбавок военным

Министерство обороны Украины не сможет выплатить надбавки военнослужащим до 20 сентября, заявила глава бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа. По ее словам, выход лишь один — власти должны повысить налоги.

Она добавила, что депутаты парламента проголосуют по изменениям в госбюджет до 20 сентября. Как объяснила политик, трудности с выплатами возникли из-за того, что в первом квартале 2024 года США не оказывали помощь Украине. В связи с этим Киеву пришлось закупать оружие за счет тех денег, которые должны были быть потрачены на выплаты военным во второй половине 2024 года.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо информировал, что украинские власти не выплачивают компенсации семьям погибших военных, списывая их как пропавших без вести. Замороженные средства идут на оплату наемников и покупку оружия, пояснил он.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ на передовой призвали сажать командиров за преступные приказы. По данным источника, в Сети появились ролики, где солдаты предлагают наказывать начальство, чьи приказы приводят к большим потерям, а также обвиняют его в вымогательстве боевых выплат.