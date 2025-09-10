Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 сентября 2025 в 02:55

На Украине не осталось денег для выплат надбавок военным

Нардеп Пидласа: на Украине больше нет денег для выплат надбавок военным

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Министерство обороны Украины не сможет выплатить надбавки военнослужащим до 20 сентября, заявила глава бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа. По ее словам, выход лишь один — власти должны повысить налоги.

Она добавила, что депутаты парламента проголосуют по изменениям в госбюджет до 20 сентября. Как объяснила политик, трудности с выплатами возникли из-за того, что в первом квартале 2024 года США не оказывали помощь Украине. В связи с этим Киеву пришлось закупать оружие за счет тех денег, которые должны были быть потрачены на выплаты военным во второй половине 2024 года.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо информировал, что украинские власти не выплачивают компенсации семьям погибших военных, списывая их как пропавших без вести. Замороженные средства идут на оплату наемников и покупку оружия, пояснил он.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ на передовой призвали сажать командиров за преступные приказы. По данным источника, в Сети появились ролики, где солдаты предлагают наказывать начальство, чьи приказы приводят к большим потерям, а также обвиняют его в вымогательстве боевых выплат.

Украина
военные
деньги
надбавки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Поп-MMA — имитация спорта»: Дрозд о боксе, Валуеве, Усике и сыне Цзю
Давнее обещание. Германия передала Украине серьезную военную технику
«В клубе»: Тимати дал совет СБУ, где его искать
У экс-мэра Владивостока потребовали изъять имущество на 5,3 млрд рублей
Трамп сообщил об освобождении похищенной в Ираке студентки из России
РИАН: источник в МО РФ опроверг фейк Зеленского об ударе ВС России в ДНР
Конец эпохи доллара уже завтра: почему в США испугались БРИКС
На Украине не осталось денег для выплат надбавок военным
Женщина в никабе стала центром скандала в Москве
Депутат Рады раскрыл сумму, которую ТЦК требуют за выкуп мобилизованных
Календарь солнечных и лунных затмений в 2025–2026-м: где и когда смотреть
Макрон назвал имя нового премьер-министра Франции
Украинский дрон атаковал детский интернат в Ростовской области
Актер Артем Быстров рассказал, на какую роль он никогда не согласится
Больше двух десятков БПЛА сбили над Россией незадолго до полуночи
Писал матом на стенах: этнограф из РФ провел два месяца в тюрьме у талибов
Приметы на 10 сентября: что пророчит листопад и кошки на Скирдников
Катар объявил о подготовке ответа на удары Израиля по Дохе
Актер из «Полицейского с Рублевки» закрыл сбор денег на лечение рака
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 10 сентября 2025 года
Дальше
Самое популярное
Икра из свеклы с жареным луком на зиму в банках: вкуснее грибной
Общество

Икра из свеклы с жареным луком на зиму в банках: вкуснее грибной

Опубликованы кадры последних часов жизни убитой в отеле девочки-подростка
Регионы

Опубликованы кадры последних часов жизни убитой в отеле девочки-подростка

Наступление РФ на Покровск, Днепр, Славянск, Краматорск: сводка 8 сентября
Россия

Наступление РФ на Покровск, Днепр, Славянск, Краматорск: сводка 8 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.