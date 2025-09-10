У экс-мэра Владивостока потребовали изъять имущество на 5,3 млрд рублей ГП хочет изъять у экс-мэра Владивостока Николаева активы на 5,3 млрд рублей

Генпрокуратура просит суд изъять у бывшего мэра Владивостока Владимира Николаева, его родных и доверенных лиц собственность на сумму 5,3 млрд рублей и более 700 млн рублей, пишет газета «Коммерсант». Уточняется, что мужчина на посту помимо основной работы занимался предпринимательской деятельностью и использовал свои полномочия для незаконного обогащения.

Николаев как мэр Владивостока обеспечивал продажу дорогостоящей муниципальной недвижимости на аукционе с закрытой подачей предложений о цене. При этом доступ к торгам получали исключительно аффилированные ему коммерческие компании. Другие участники к распределению высоколиквидных лотов не допускались, — сказано в материале.

Ранее Генпрокуратура России подала иск к экс-мэру Вологды и бывшему депутату Госдумы Евгению Шулепову, обвинив его в незаконном обогащении, надзорное ведомство потребовало обратить в пользу государства имущество бывшего чиновника. Согласно материалам дела, в перечень подлежащего конфискации имущества входят 12 земельных участков, 10 квартир и жилых домов, 22 нежилых объекта недвижимости.

Также стало известно, что с 15 июля 67,25% акций ПАО «Южуралзолото Группа Компаний» (ЮГК) перешли в собственность государства через Росимущество. Согласно бухгалтерской отчетности компании, 11 июля Советский районный суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры, который касался передачи доли Константина Струкова в ЮГК, а также 100% активов управляющей компании в доход государства.