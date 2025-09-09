Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 сентября 2025 в 22:40

Крушение Ан-2 в Ростовской области классифицировали как катастрофу

Росавиация классифицировала крушение Ан-2 в Ростовской области как катастрофу

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

Росавиация классифицировала столкновение самолета Ан-2 с землей при проведении авиационных работ как катастрофу, передает пресс-служба Межгосударственного авиационного комитета (МАК). По данным ведомства, расследовать происшествие будут с участием Южного МТУ

В районе хутора Морозов Волгодонского района Ростовской области самолет Ан-2 (регистрационный номер RA-33675) при проведении авиационных работ столкнулся с землей. <...> Росавиация классифицировала произошедшее событие как катастрофу, — сказано в сообщении.

Ранее самолет Ан-2 потерпел крушение в Ростовской области, пилот воздушного судна погиб в результате авиакатастрофы. Инцидент произошел около 09:20 на территории агробазы «Родник» в Волгодонском районе во время выполнения сельскохозяйственных работ. На месте происшествия работают спасательные службы.

До этого источник в региональных экстренных службах сообщил о крушении легкомоторного самолета Х-32 «Бекас» в Рязанской области. Авиакатастрофа произошла в районе села Зимарово.

Ростовская область
Ан-2
крушения
самолеты
