Крушение Ан-2 в Ростовской области классифицировали как катастрофу

Росавиация классифицировала столкновение самолета Ан-2 с землей при проведении авиационных работ как катастрофу, передает пресс-служба Межгосударственного авиационного комитета (МАК). По данным ведомства, расследовать происшествие будут с участием Южного МТУ

В районе хутора Морозов Волгодонского района Ростовской области самолет Ан-2 (регистрационный номер RA-33675) при проведении авиационных работ столкнулся с землей. <...> Росавиация классифицировала произошедшее событие как катастрофу, — сказано в сообщении.

Ранее самолет Ан-2 потерпел крушение в Ростовской области, пилот воздушного судна погиб в результате авиакатастрофы. Инцидент произошел около 09:20 на территории агробазы «Родник» в Волгодонском районе во время выполнения сельскохозяйственных работ. На месте происшествия работают спасательные службы.

