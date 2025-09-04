Раскрыты подробности крушения самолета под Рязанью

Легкомоторный самолет Х-32 «Бекас», разбившийся в Рязанской области, осуществлял сельскохозяйственную обработку полей, сообщил ТАСС источник в оперативных службах региона. Авиакатастрофа произошла в районе села Зимарово, расположенного в 160 километрах к югу от Рязани.

Данный самолет был задействован в сельхозобработке полей, — уточнил собеседник агентства.

По словам источника, возгорания после столкновения воздушного судна с землей не последовало. По предварительной информации, в результате ЧП погиб пилот. На земле жертв и разрушений нет.

Ранее вертолет пожарной службы потерпел крушение при тушении пожара жилого дома на северо-западе Франции. Инцидент произошел в коммуне Роспордан. Во время маневра по забору воды для тушения огня вертолет упал в пруд, находившийся неподалеку. Все члены экипажа смогли самостоятельно эвакуироваться и не пострадали.

До этого стало известно, что грузовой самолет Boeing 747 авиакомпании UPS едва не потерпел катастрофу при посадке в аэропорту Тайбэя, поскольку пилотам пришлось сражаться с тайфуном «Подул». Лайнер несколько раз пытался приземлиться в экстремальных условиях. Во время решающего снижения мощные порывы ветра раскачивали гигантский самолет из стороны в сторону.