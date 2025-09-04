Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 сентября 2025 в 09:01

Раскрыты подробности крушения самолета под Рязанью

Разбившийся в Рязанской области самолет Х-32 «Бекас» обрабатывал сельхозугодья

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Легкомоторный самолет Х-32 «Бекас», разбившийся в Рязанской области, осуществлял сельскохозяйственную обработку полей, сообщил ТАСС источник в оперативных службах региона. Авиакатастрофа произошла в районе села Зимарово, расположенного в 160 километрах к югу от Рязани.

Данный самолет был задействован в сельхозобработке полей, — уточнил собеседник агентства.

По словам источника, возгорания после столкновения воздушного судна с землей не последовало. По предварительной информации, в результате ЧП погиб пилот. На земле жертв и разрушений нет.

Ранее вертолет пожарной службы потерпел крушение при тушении пожара жилого дома на северо-западе Франции. Инцидент произошел в коммуне Роспордан. Во время маневра по забору воды для тушения огня вертолет упал в пруд, находившийся неподалеку. Все члены экипажа смогли самостоятельно эвакуироваться и не пострадали.

До этого стало известно, что грузовой самолет Boeing 747 авиакомпании UPS едва не потерпел катастрофу при посадке в аэропорту Тайбэя, поскольку пилотам пришлось сражаться с тайфуном «Подул». Лайнер несколько раз пытался приземлиться в экстремальных условиях. Во время решающего снижения мощные порывы ветра раскачивали гигантский самолет из стороны в сторону.

самолеты
Рязанская область
крушения
авиакатастрофы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зимой эта баночка всегда под рукой. Начинаю утро с витаминного заряда
«Один раз спасли»: необычный вопрос немца о Германии удивил Захарову
В Госдуме рассказали о мерах поддержки малого и среднего бизнеса
Россиянам рассказали, кому хрен может быть опасен
Путин первым посетил музей памяти легендарных морпехов во Владивостоке
Мэр Казани рассказал гимназистам, кто становится чиновниками
Захарова назвала главное препятствие на пути восстановления Украины
«Отписка»: Захарова раскритиковала ответ ООН по расследованию в Буче
Спецборт Путина доставил тяжело больного ребенка в Москву
В Лиссабоне выросло число пострадавших при сходе фуникулера с рельсов
Один товар из Эквадора снова штурмует российский рынок
«На плаху»: Сальдо раскрыл, на что пойдет Зеленский ради своей безопасности
Захарова озвучила неожиданный факт о роли США на Украине
В МИД России рассказали, чем чреваты для мира попытки сдержать РФ в Арктике
Появились кадры начала рабочей программы Путина во Владивостоке
Движение на КАД остановилось из-за аварии с фурами и легковушками
Стало известно о «кровавых» деньгах Киева для наемников
Россиянин придумал план, чтобы обманом присвоить себе почти 700 вагонов
Путин отправился в дальневосточный филиал центра «Россия» на «Урагане»
Раскрыта огромная сумма задолженности звездного экс-мужа Пелагеи
Дальше
Самое популярное
Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно
Общество

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.