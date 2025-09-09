Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 сентября 2025 в 10:05

Ан-2 разбился в Ростовской области в ходе сельхозработ

Фото: МЧС РФ по Ростовской области

Самолет Ан-2 потерпел крушение в Ростовской области, сообщает Telegram-канал SHOT. Согласно имеющейся информации, пилот крылатой машины погиб.

Авиапроисшествие случилось около 09:20 на агробазе «Родник» в Волгодонском районе во время сельхозработ. На месте работают спасатели.

Ранее источник в региональных экстренных службах сообщил, что легкомоторный самолет Х-32 «Бекас», потерпевший крушение в Рязанской области, выполнял сельскохозяйственные работы на полях. Авиакатастрофа случилась в районе села Зимарово, примерно в 160 км к югу от Рязани.

Позже Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту крушения легкомоторного самолета в Рязанской области. Расследование проводится по ч. 2 ст. 263 УК РФ, которая предусматривает ответственность за нарушение правил безопасности полетов и эксплуатации воздушного транспорта.

Кроме того, легкомоторный самолет экстренно приземлился на поле недалеко от Лыткарино в Московской области. Пострадавших нет. Инцидент случился днем 8 сентября. Предварительно причиной аварии стал отказ двигателя в воздухе.

Ан-2
самолеты
падения
крушения
Ростовская область
