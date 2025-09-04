Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 сентября 2025 в 18:29

СК возбудил дело после падения самолета под Рязанью

СК: возбуждено уголовное дело после крушения самолета X-32 под Рязанью

Фото: t.me/mmtproc*

По факту крушения легкомоторного самолета в Рязанской области возбуждено уголовное дело, сообщили в СК РФ. Инцидент расследуется по части 2 статьи 263 УК России, предусматривающей ответственность за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Следователи-криминалисты <...> провели осмотр места падения самолета. <...> Рассматриваются различные версии произошедшего. Для установления всех обстоятельств и причин, повлекших авиационное происшествие, выполняется комплекс следственных действий, назначены необходимые экспертизы, — сказали в СК.

Инцидент произошел в Александро-Невском районе возле села Зимарово. Самолет модели X-32 потерпел крушение во время взлета. Пилот 1975 года рождения, находившийся за штурвалом, получил тяжелые травмы, несовместимые с жизнью. Медики не смогли спасти мужчину.

Ранее во Франции при тушении пожара произошло крушение вертолета пожарной службы. Инцидент случился в коммуне Роспордан на северо-западе страны. Во время выполнения маневра по забору воды из недалеко расположенного пруда воздушное судно потерпело аварию.

авиакатастрофы
самолеты
Рязанская область
СК РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
С яблочным вкусом: маринованная капуста на зиму с пряном маринаде
В работе Steam зафиксировали массовый сбой
Замглавы Минстроя призвал кассиров уходить на стройки
«Пафосные слова»: политолог об итогах встречи «коалиции желающих»
«Путь силы»: в Пентагоне сделали неоднозначное заявление о Трампе
Раскрыты причины гибели немецких политиков перед выборами
На Западе остались в шоке от слов Каллас о роли СССР в победе над нацизмом
Чиновница сношала девочку-подростка, снимая на видео: жертву травят в Сети
Зеленский раскрыл реакцию Трампа на закупку Словакии и Венгрии нефти из РФ
В Адыгее женщине предложили взять кредит на ремонт окон после атаки дронов
Неадекват напал на девушку за рулем такси, назвал лошадью и попал на видео
«Доллар мертв»: в США пришли к неутешительным выводам после саммита ШОС
Сбежал с СВО, чтобы насиловать: в Уфе судят дезертира-педофила
Коронавирус, инсульт, потеря голоса: куда пропала певица Ая из «Города 312»
Депутат прошлась по барам в Петербурге и решила им помочь
Российская пловчиха рассказала о хейте из-за смены гражданства
Онищенко рассказал, вспышку какой опасной инфекции скрывает Турция
Курс евро пробил отметку в 95 рублей впервые с конца июля
ВС России накрыли важный объект ВСУ в Черниговской области
Ватикан назвал условие освобождения заложников ХАМАС
Дальше
Самое популярное
Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно
Общество

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.