СК возбудил дело после падения самолета под Рязанью

СК: возбуждено уголовное дело после крушения самолета X-32 под Рязанью

По факту крушения легкомоторного самолета в Рязанской области возбуждено уголовное дело, сообщили в СК РФ. Инцидент расследуется по части 2 статьи 263 УК России, предусматривающей ответственность за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Следователи-криминалисты <...> провели осмотр места падения самолета. <...> Рассматриваются различные версии произошедшего. Для установления всех обстоятельств и причин, повлекших авиационное происшествие, выполняется комплекс следственных действий, назначены необходимые экспертизы, — сказали в СК.

Инцидент произошел в Александро-Невском районе возле села Зимарово. Самолет модели X-32 потерпел крушение во время взлета. Пилот 1975 года рождения, находившийся за штурвалом, получил тяжелые травмы, несовместимые с жизнью. Медики не смогли спасти мужчину.

