Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 сентября 2025 в 00:13

Актер из «Полицейского с Рублевки» закрыл сбор денег на лечение рака

Актер Попов из «Полицейского с Рублевки» закрыл сбор средств на лечение рака

Актер Роман Попов на церемонии открытия Международного детского кинофестиваля «Алые паруса» имени Василия Ланового в международном детском центре «Артек» в Крыму Актер Роман Попов на церемонии открытия Международного детского кинофестиваля «Алые паруса» имени Василия Ланового в международном детском центре «Артек» в Крыму Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Российский актер и звезда сериала «Полицейский с Рублевки» 40-летний Роман Попов закрыл сбор денежных средств на лечение онкологического заболевания. В Telegram-канале он поблагодарил подписчиков за помощь, подчеркнув, что на вторую часть процедур теперь денег хватает.

Сбор можно считать оконченным. На вторую часть точно все есть. Вы очень крутые, неожиданно крутые. Вы прямо суперсила. Большое спасибо всем! — написал актер.

Попов также пообещал сохранять боевой настрой во время лечения и рассказывать поклонникам о своем состоянии. Он выразил надежду на то, что все будет хорошо.

Ранее перенесший операцию на сердце 73-летний актер Виктор Сухоруков возвращается на сцену Театра имени Ермоловой. Известно, что 24 сентября звезда фильмов «Брат» и «Брат-2» сыграет в моноспектакле «Счастливые дни». При этом весной актеру провели операцию после инфаркта.

Тогда он отменил все запланированные постановки и прошел длительную реабилитацию, а также выразил благодарность врачам за спасение. Сейчас, по словам артиста, он полностью восстановился и активно работает в театре.

актеры
здоровье
рак
болезни
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Больше двух десятков БПЛА сбили над Россией незадолго до полуночи
Писал матом на стенах: этнограф из РФ провел два месяца в тюрьме у талибов
Приметы на 10 сентября: что пророчит листопад и кошки на Скирдников
Катар объявил о подготовке ответа на удары Израиля по Дохе
Актер из «Полицейского с Рублевки» закрыл сбор денег на лечение рака
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 10 сентября 2025 года
Помощь Кобзона, протекция Пугачевой, суды за квартиру: как живет Долина
Звезде фильма «Ты у меня одна» стало плохо перед спектаклем
Росавиация ограничила работу аэропорта в Калуге
В российском городе начался пожар после атаки ВСУ
«Связать узами»: Орбан раскрыл, как Евросоюз планирует использовать Украину
«Орешник», «Кинжал», «Циркон». Почему весь мир боится гиперзвука РФ
В США заявили, что Украина готова заморозить линию фронта
Крушение Ан-2 в Ростовской области классифицировали как катастрофу
Военэксперт указал на необычный нюанс в ударе Израиля по Дохе
ЕС хочет закрыть небо Украины ракетами США: Трамп пойдет на конфликт с РФ?
В Петербурге мясник изнасиловал школьницу
Звезда сериала «Хирург» раскрыла, как относится к постельным сценам в кино
Кадыров публично обратился к перенесшей операцию Симоньян
Полина Максимова объяснила моду на 90-е в российском кино
Дальше
Самое популярное
Икра из свеклы с жареным луком на зиму в банках: вкуснее грибной
Общество

Икра из свеклы с жареным луком на зиму в банках: вкуснее грибной

Опубликованы кадры последних часов жизни убитой в отеле девочки-подростка
Регионы

Опубликованы кадры последних часов жизни убитой в отеле девочки-подростка

Наступление РФ на Покровск, Днепр, Славянск, Краматорск: сводка 8 сентября
Россия

Наступление РФ на Покровск, Днепр, Славянск, Краматорск: сводка 8 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.