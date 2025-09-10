Актер из «Полицейского с Рублевки» закрыл сбор денег на лечение рака Актер Попов из «Полицейского с Рублевки» закрыл сбор средств на лечение рака

Российский актер и звезда сериала «Полицейский с Рублевки» 40-летний Роман Попов закрыл сбор денежных средств на лечение онкологического заболевания. В Telegram-канале он поблагодарил подписчиков за помощь, подчеркнув, что на вторую часть процедур теперь денег хватает.

Сбор можно считать оконченным. На вторую часть точно все есть. Вы очень крутые, неожиданно крутые. Вы прямо суперсила. Большое спасибо всем! — написал актер.

Попов также пообещал сохранять боевой настрой во время лечения и рассказывать поклонникам о своем состоянии. Он выразил надежду на то, что все будет хорошо.

Ранее перенесший операцию на сердце 73-летний актер Виктор Сухоруков возвращается на сцену Театра имени Ермоловой. Известно, что 24 сентября звезда фильмов «Брат» и «Брат-2» сыграет в моноспектакле «Счастливые дни». При этом весной актеру провели операцию после инфаркта.

Тогда он отменил все запланированные постановки и прошел длительную реабилитацию, а также выразил благодарность врачам за спасение. Сейчас, по словам артиста, он полностью восстановился и активно работает в театре.