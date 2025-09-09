Диетолог рассказала о плюсах тыквы

Тыква поможет подготовить организм к зимним холодам, заявила диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева. По ее словам, которые передает «Радио 1», в этом овоще есть все необходимые пищевые волокна и витаминно-минеральные компоненты, чтобы держать организм в тонусе.

Там есть не только пищевые волокна, которые так радуют и являются лучшим субстратом для микробиомы нашего кишечника, но и витаминно-минеральные компоненты. Также не стоит забывать о витаминах А, Е, С, В, Д, еще магний и калий. Это все сможет поддержать организм и помочь ему правильно работать, — сказала Королева.

