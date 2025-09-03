Саммит ШОС — 2025
03 сентября 2025 в 14:31

Звезда фильма «Брат» возвращается на сцену после инфаркта

Виктор Сухоруков возвращается на сцену после операции на сердце

Виктор Сухоруков Виктор Сухоруков Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Перенесший операцию на сердце 73-летний актер Виктор Сухоруков, возвращается на сцену Театра имени Ермоловой, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». 24 сентября звезда фильмов «Брат» и «Брат-2» сыграет в моноспектакле «Счастливые дни».

Я уже тружусь. Долго болеть — вредно!подчеркнул народный артист.

Весной актеру провели операцию после инфаркта. Он отменил все запланированные постановки и прошел длительную реабилитацию. Сейчас, по словам артиста, он полностью восстановился и активно работает в театре.

Сухоруков после операции в марте этого выразил благодарность врачам за спасение. По словам актера, выяснилось, что этот инфаркт стал вторым в его жизни, о чем он даже не подозревал. Первый приступ, отметил он, случился еще в 2008 году.

В июле художественный руководитель Театра имени Ермоловой Олег Меньшиков сообщил, что Сухоруков продолжает восстанавливаться после перенесенной операции. Он отмечал, актер находился на даче с родными, чувствовал себя хорошо и сохранял бодрый настрой.

