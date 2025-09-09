Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
«Он пошутил»: Губерниев усомнился в словах Нагиева о пенсии в 20 тысяч

Губерниев назвал шуткой слова Нагиева о пенсии в 20 тысяч рублей

Дмитрий Губерниев Дмитрий Губерниев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре со Sport24 высказал предположение, что слова актера Дмитрия Нагиева о получении пенсии в размере 20 тыс. рублей могли быть шуткой. Комментатор добавил, что его коллега точно не является бедным человеком.

Слова Нагиева о пенсии в 20 тыс.? Мне сложно сказать, что он имел в виду. Нагиев — человек точно не бедный. Может, он так пошутил. Что-то мне подсказывает, что нуждаться он на пенсии не будет, — сказал Губерниев.

Комментатор также добавил, что проблема маленьких пенсий является актуальной для многих россиян. По его словам, государство работает над решением социальных вопросов.

Ранее Нагиев рассказал о скромной пенсии. Кроме того, он добавил, что, несмотря на хорошие заработки, он накопил только $70 тыс. (5,7 млн рублей). Эта сумма, по признанию Нагиева, кажется ему недостаточной для обеспечения старости.

До этого стало известно, что исполнитель хита «Яблоки на снегу» 74-летний Михаил Муромов получает 12 300 рублей в месяц в качестве пенсии. Дополнительные надбавки не начисляются из-за его членства в Российском авторском обществе.

