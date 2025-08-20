Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 августа 2025 в 16:26

В Думе предложили прировнять коррупцию к госизмене

Миронов: дело о хищениях в Курской области должно быть показательным

Сергей Миронов Сергей Миронов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Процесс по делу о хищениях при строительстве оборонительных сооружений в Курской области должен быть показательным, заявил в беседе с NEWS.ru лидер партии и фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Парламентарий призвал приравнять коррупцию к госизмене.

Рассчитываю, что процесс по этому делу будет, действительно, громким и показательным. Но не показушным. Потому что, уверен, на оборонительных сооружениях и военных закупках воровали не только в Курской области, — сказал Миронов.

Депутат уверен, что у сотрудников СК и других правоохранительных органов впереди много работы, подчеркнул Миронов. Он призвал вносить давно предложенные «Справедливой Россией» изменения в Уголовный кодекс для успешного противодействия коррупции.

Во-первых, коррупцию надо признать тяжким преступлением и законодательно приравнять ее к госизмене, тем более в случаях, когда наносится ущерб обороноспособности государства. Этот аспект вообще надо сделать отдельным отягчающим обстоятельством, чтобы эффективнее бороться не только с ворюгами, но и со всеми, кто как-либо помогает врагу, — считает политик.

Парламентарий также призвал ввести ответственность за незаконное обогащение для живущих не по зарплате чиновников. У таких должностных лиц стоимость активов значительно превышает размер задекларированных доходов, уточнил Миронов.

Это общепринятая мировая практика, которую в России никак не хотят принять. До СВО еще могли быть какие-то аргументы против, но не теперь! Чиновникам надо учиться жить и работать по-новому! — заключил депутат.

Ранее в правоохранительных органах сообщили, что бывший губернатора Курской области Алексей Смирнов и его экс-заместитель Алексей Дедов заключили досудебное соглашение о сотрудничестве по уголовному делу о растрате при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной. Там уточнили, что оба признали свою вину.

Сергей Миронов
Курская область
госизмены
коррупция
Госдума
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Западе признали, что Трамп унижал европейских лидеров в Белом доме
В Госдуме ответили, могут ли работодателей обязать платить премию к отпуску
Владелец автосервиса объяснил отказ россиян от оригинальных запчастей
Варенье из смородины — сладость, что заменит десерт в кафе
«Сядьте в угол!»: Келлог осадил критиков встречи Путина и Трампа на Аляске
Эксперт раскрыл правду об оригинальных автозапчастях в России
Сытнее блюда нет: готовим кабачки с фаршем в духовке — укропчик для аромата
В российском регионе подростки убили мужчину за отказ дать закурить
Экономист назвала одно из главных правил финансовой грамотности
В ГД призвали Зеленского последовать совету Стубба по решению конфликта
Пермяки погибли во время восхождения на Приэльбрусье
Спасла осечка: мать уберегла сына от педофила и стала жертвой покушения
В МИД молниеносно ответили на расширении антироссийских санкций
Энергетик ответил, почему Япония покупает уголь именно у России
Политтехнолог ответил, сместят ли Зеленского до подписания мирного договора
Кадыров подарил чемпиону UFC Чимаеву Maybach
Украинские истребители атаковали Курскую область
В Думе предложили прировнять коррупцию к госизмене
Эксперт объяснил, как российские водители смогут экономить на запчастях
Раскрыт список стран, поставлявших оружие Украине
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин
Москва

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.