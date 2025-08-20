В Думе предложили прировнять коррупцию к госизмене Миронов: дело о хищениях в Курской области должно быть показательным

Процесс по делу о хищениях при строительстве оборонительных сооружений в Курской области должен быть показательным, заявил в беседе с NEWS.ru лидер партии и фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Парламентарий призвал приравнять коррупцию к госизмене.

Рассчитываю, что процесс по этому делу будет, действительно, громким и показательным. Но не показушным. Потому что, уверен, на оборонительных сооружениях и военных закупках воровали не только в Курской области, — сказал Миронов.

Депутат уверен, что у сотрудников СК и других правоохранительных органов впереди много работы, подчеркнул Миронов. Он призвал вносить давно предложенные «Справедливой Россией» изменения в Уголовный кодекс для успешного противодействия коррупции.

Во-первых, коррупцию надо признать тяжким преступлением и законодательно приравнять ее к госизмене, тем более в случаях, когда наносится ущерб обороноспособности государства. Этот аспект вообще надо сделать отдельным отягчающим обстоятельством, чтобы эффективнее бороться не только с ворюгами, но и со всеми, кто как-либо помогает врагу, — считает политик.

Парламентарий также призвал ввести ответственность за незаконное обогащение для живущих не по зарплате чиновников. У таких должностных лиц стоимость активов значительно превышает размер задекларированных доходов, уточнил Миронов.

Это общепринятая мировая практика, которую в России никак не хотят принять. До СВО еще могли быть какие-то аргументы против, но не теперь! Чиновникам надо учиться жить и работать по-новому! — заключил депутат.

Ранее в правоохранительных органах сообщили, что бывший губернатора Курской области Алексей Смирнов и его экс-заместитель Алексей Дедов заключили досудебное соглашение о сотрудничестве по уголовному делу о растрате при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной. Там уточнили, что оба признали свою вину.